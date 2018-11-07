Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы

Сегодня, 12:49

Если незаконное пересечение границы будет сопровождаться насилием или применением оружия, злоумышленников ждет наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал закон №7017, который вводит уголовное наказание за незаконное пересечение государственной границы Украины. Соответствующая информация размещена на сайте Верховной Рады.

Народные депутаты проголосовали во втором чтении и в целом изменения в законодательство, которые криминализируют незаконное пересечение государственной границы Украины 18 октября.

Согласно тексту законопроекта, пересечение госграницы для нанесения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, представителями силовых органов государства-агрессора любым путем вне пункта пропуска будут караться лишением свободы на срок до 3 лет.

Такая же ответственность предусмотрена и за пересечение госграницы в пунктах пропуска, но без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.

За повторное незаконное пересечение украинской границы или если его совершит группа лиц предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

Если незаконное пересечение границы будет сопровождаться насилием или применением оружия, злоумышленников ждет наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

"Этот законопроект разработан с целью способствования обеспечению защиты и территориальной целостности Украины путем криминализации незаконного пересечения государственной границы представителями государства-агрессора", – рассказал глава комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин, представляя инициативу.

Ранее пограничники не пустили в Украину двух граждан РФ, которые прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси. Один из них незаконно посещал Крым, второй является представителем пропагандистского канала "Россия".

ссийский музыкант Мот (Матвей Мельников) не прошел контроль в "Борисполе" из-за неоднократных поездок в Крым.
закон, Порошенко, граница

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Источник:

"Сегодня"

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