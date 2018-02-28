Порошенко ответил на вопрос, пойдет ли на президентские выборы

Сегодня, 16:06

Пока парламент, правительство и коалиция будут проводить реформы, мы будем работать, сказал президент

Петр Порошенко. Фото: gettyimage
Петр Порошенко. Фото: gettyimage

Президент Петр Порошенко заявил, что примет решение об участии в президентской избирательной кампании тогда, когда она начнется. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Я занимаюсь реформированием страны, а не рейтингами. Вы говорите, что давно слышали, что я собираюсь пойти или пошел в избирательную кампанию, но вы этого от меня не слышали. Решение об участии или неучастии в избирательной кампании я буду принимать, когда она начнется", – сказал он.

"Пока парламент, правительство и коалиция будут мочь проводить реформы, мы будем работать", – добавил Порошенко.

"Я точно, 100% буду участвовать в президентских выборах, как избиратель. Точно буду голосовать. После выборов я точно буду жить в Украине в любом качестве", – добавил он.

"Я не переживаю про рейтинги. Тут два выбора: или ты делаешь реформы, или заботишься о рейтингах. Те, кто заботится о рейтингах, называются популистами. ... Вообще у нас в стране интересная ситуация: нет ни одного политика, у которого было бы подавляющее количество голосов. Война всех против всех. ... Компромат, фейковые новости – это все ее часть", – добавил президент.

Также Порошенко допускает возможность досрочных выборов в парламент. "Я полностью доволен темпами, которые были продемонстированы прошлой сессией ВР. Большое кол-во реформ было принято. Я сказал, чего я как президент жду от парламента. Я верю в то, что парламент может продемонстрировать необходимые сдвиги. ... Я никаких таких разговоров не веду. Если парламент, вместо того, чтобы заниматься этими вопросами (реформами. – Ред.), будет заниматься выборами, они сами к этому (досрочным выборам. – Ред.) приведут", – сказал он.

Ранее Порошенко признал, что украинцы не чувствуют эффекта от реформ, которые принимаются. 

"От большинства реформ украинцы еще не чувствую эффекта. Жизнь украинцев еще не улучшилась. Качество жизни только начинает улучшаться, но темпы слишком низкие. И меня как президента это не устраивает", – сказал он.
выборы, Украина, Порошенко

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