Пресс-конференция Порошенко: онлайн-трансляция
Тема мероприятия была заявлена как "Вызовы-2018"
В среду, 28 февраля президент Украины Петр Порошенко проводит пресс-конференцию. Мероприятие проходит в столичном Национальном культурно-художественном и музейном комплексе Мыстецький арсенал на улице Лаврской, 12.
Тема пресс-конференции была заявлена как "Вызовы-2018".
Сайт "Сегодня" предлагает читателям онлайн-трансляцию мероприятия. Она доступна на Facebook президента
Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман и спикер Верховной Рады Андрей Парубий назначили совместный брифинг практически на то же время, что и пресс-конференция президента.
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