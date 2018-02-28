Пресс-конференция Порошенко: онлайн-трансляция

Тема мероприятия была заявлена как "Вызовы-2018"

В среду, 28 февраля президент Украины Петр Порошенко проводит пресс-конференцию. Мероприятие проходит в столичном Национальном культурно-художественном и музейном комплексе Мыстецький арсенал на улице Лаврской, 12.

Тема пресс-конференции была заявлена как "Вызовы-2018".

Сайт "Сегодня" предлагает читателям онлайн-трансляцию мероприятия. Она доступна на Facebook президента

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман и спикер Верховной Рады Андрей Парубий назначили совместный брифинг практически на то же время, что и пресс-конференция президента.