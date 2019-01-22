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Порошенко пообещал подписать закон, который гарантирует добровольные переходы приходов в ПЦУ

Сегодня, 12:48

Документ определит законодательно порядок переподчинения общин, если они изъявят желание перейти в единую церковь

Фото: president.gov.ua
Порошенко пообещал подписать закон, который гарантирует добровольные переходы приходов в ПЦУ //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6f4/849/5c46f48491286.jpeg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6f4/849/5c46f48491286.jpeg Политика Документ определит законодательно порядок переподчинения общин, если они изъявят желание перейти в единую церковь

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что вскоре подпишет закон, который будет гарантировать исключительно мирные и добровольные переходы приходов в Православную Церковь Украины и чтобы они состоялись в четкой, определенной законом Украины процедуре. Об этом говорится на сайте главы государства.

Такая законодательная база является необходимой, чтобы процесс объединения в поместную ПЦУ проходил мирно.

"Создание Православной Церкви Украины еще раз продемонстрировало силу единства. Мы в очередной раз убедились – когда мы едины, для нас нет ничего не возможного", – подчеркнул Порошенко.

Он напомнил слова митрополита Владимира Сабодана, который призвал к созданию единой поместной церкви, чтобы Киев стал "новым Иерусалимом".

"Мы хотим и делаем так, чтобы этот выбор и дальше происходило в мире и покое, без насилия", – резюмировал украинский президент.

Напомним, 17 января Верховная Рада определила порядок изменения подчиненности религиозных общин. Если приход Московского патриархата захочет в ПЦУ, то община принимает решение на общем собрании. Также стало известно, что будет с церковным имуществом прихода.

В свою очередь Порошенко объяснял плюсы закона о переходе религиозных общин в ПЦУ. Кроме того он напомнил, что на сегодняшний день уже десятки приходов присоединились к единой церкви Украины.

закон, церковь, Порошенко, приход

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