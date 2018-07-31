По безвизу в ЕС съездили более миллиона украинцев – Госпогранслужба
Пограничники рассказали, с чем связано стремительное увеличение путешественников в Евросоюз
За время действия безвизового режима с июня 2017 года в страны Европейского Союза без виз съездили более миллиона украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Это впечатляющая цифра, отражающая реалии сегодняшнего дня. Ведь имея биометрический паспортный документ, для граждан Украины открыты границы 30 стран Евросоюза и планировать поездки можно более спонтанно, без риска покупать билеты заранее", – говорится в сообщении.
Пограничники отмечают, что увеличение пассажиропотока в ЕС связано с началом туристического сезона, отпусков, когда появляется возможность посещения различных фестивалей, концертов и т.д. Кроме того, с июля по сентябрь ежегодно европейские страны отмечают горячий спрос на посещение абитуриентами и студентами своих учебных заведений. В ГПСУ напомнили, что только в середине мая было зафиксировано 500 тысяч поездок украинцев в ЕС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"На сегодня авиапутешествиях в ЕС выбирают около 35% украинцев. Также популярным направлением для пересечения границы "безвизовиками" остается Польша. Именно через нее в страны Евросоюза попадает подавляющее количество наших соотечественников", – говорят пограничники.
Как известно, 11 июня была годовщина предоставления Украине безвизового режима. Так, за год 555 тысяч украинцев по безвизу побывали в ЕС. Также отмечается, что 4,8 миллиона украинцев ездили в ЕС по биометрическим паспортам.
За год безвиза украинцы оформили 5 млн биометрических паспортов. Стоит отметить, что введение в стране нового вида паспорта началось еще в 2015 году, и с того момента 8,8 миллиона человек получили биометрический документ. То есть больше половины пришлось именно на год безвиза.
Вы сейчас просматриваете новость "По безвизу в ЕС съездили более миллиона украинцев – Госпогранслужба". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"