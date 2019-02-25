Порошенко поздравил инженеров авиации ВСУ
Жизнь военных пилотов в небе зависит и от инженеров, объяснил глава государства
Президент Украины Петр Порошенко поздравил с профессиональным праздником – Днем инженерно-авиационной службы Вооруженных сил. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.
По его словам, от инженеров также зависит жизнь украинских пилотов в небе.
"На страже неба. Эти слова подходят не только нашим военным летчикам, но и инженерам авиации. Ведь именно благодаря их обслуживанию и модернизации самолетов зависит как успешное выполнение боевых задач наших военных, так и самое ценное – жизнь пилотов и десанта. Сегодня военнослужащие инженерно-авиационной службы авиации ВСУ отмечают профессиональный праздник. Пусть ваши гарантии и в дальнейшем не подводят ваших коллег в небе. Легких крыльев и безоблачного вам неба над головой", – говорится в поздравлении Порошенко.
Напомним, в начале декабря прошлого года Порошенко передавал ВСУ модернизированные самолеты. Он вручил военным сертификаты соответствия на самолеты Су-27М и Л-39, вертолеты Ми-8 и беспилотный авиационный комплекс Spectator M.
Также мы сообщали, что в 2018 году ВСУ получили около 50 самолетов и вертолетов. Украинские оружейники проводят глубокую модернизацию авиатехники, у которой появятся новые боевые возможности.
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