Порошенко поздравил инженеров авиации ВСУ

Жизнь военных пилотов в небе зависит и от инженеров, объяснил глава государства

Фото: Facebook

Порошенко поздравил инженеров авиации ВСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/399/cda/5c7399cdabe87.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/399/cda/5c7399cdabe87.jpg 2019-02-25T09:34:00+02:00 Политика Жизнь военных пилотов в небе зависит и от инженеров, объяснил глава государства

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с профессиональным праздником – Днем инженерно-авиационной службы Вооруженных сил. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

По его словам, от инженеров также зависит жизнь украинских пилотов в небе.

"На страже неба. Эти слова подходят не только нашим военным летчикам, но и инженерам авиации. Ведь именно благодаря их обслуживанию и модернизации самолетов зависит как успешное выполнение боевых задач наших военных, так и самое ценное – жизнь пилотов и десанта. Сегодня военнослужащие инженерно-авиационной службы авиации ВСУ отмечают профессиональный праздник. Пусть ваши гарантии и в дальнейшем не подводят ваших коллег в небе. Легких крыльев и безоблачного вам неба над головой", – говорится в поздравлении Порошенко.

Напомним, в начале декабря прошлого года Порошенко передавал ВСУ модернизированные самолеты. Он вручил военным сертификаты соответствия на самолеты Су-27М и Л-39, вертолеты Ми-8 и беспилотный авиационный комплекс Spectator M.

Также мы сообщали, что в 2018 году ВСУ получили около 50 самолетов и вертолетов. Украинские оружейники проводят глубокую модернизацию авиатехники, у которой появятся новые боевые возможности.

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