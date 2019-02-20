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Порошенко предложил лишить Россию права вето в ООН

Сегодня, 18:20

Россия вообще не заинтересована в урегулировании конфликта против Украины, отметил глава государства

Порошенко выступает на ГА ООН
Порошенко выступает на ГА ООН. Фото: president.gov.ua
Порошенко предложил лишить Россию права вето в ООН //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d7d/f75/5c6d7df75d789.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d7d/f75/5c6d7df75d789.jpg Политика Россия вообще не заинтересована в урегулировании конфликта против Украины, отметил глава государства

Президент Петр Порошенко предложил лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН при рассмотрении вопросов относительно агрессии против Украины. Об этом он сказал во время выступления на специальном заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он напомнил, что подписант Будапештского меморандума Россия в 2014 году вонзила нож в спину Украины.

"Что же может сделать международное сообщество по России? Например, в 1939 году за свое агрессивное поведение Москва была исключена из Лиги Наций – правильный и оправданный ход. Возможно, пришло время поставить Россию на место – начать с лишения ее права вето, по крайней мере, когда речь идет о вопросах российской агрессии против Украины?" - обратился Порошенко к мировому сообществу.

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Президент заявил, что Россия вообще не заинтересована в урегулировании конфликта против Украины.

"Ей безразличны и Донбасс, и Крым. Ей нужна вся Украина для восстановления второй версии СССР. Украинский народ не собирается отказываться от полученной дорогой ценой независимости и становиться на колени перед агрессором", – подчеркнул глава государства.

Отметим, что Россия не раз применяла право вето на Совбезе ООН, причем не только по конфликту в Украине, но и по Сирии, что возмущало страны Запада. Так, например, еще в 2015 году бывший постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев заявлял, что зал Совбеза ООН превратился в зал стыда России. Тогда постпред РФ Виталий Чуркин (который уже умер) в голосовании по проекту резолюции о создании международного трибунала по МН17 заблокировал вопрос.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский назвал способ обойти вето России в ООН по введению миротворцев на Донбасс. По его словам, для этого Украине нужна поддержка других членов Организации.

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Тег Россия, Порошенко, вето, ГА ООН

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