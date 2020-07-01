Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований

После допроса политика ждет еще и судебное заседание по мере пресечения

Пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

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Под стенами ведомства он рассказал митингующим, в чем его обвиняют.

"Посмотрите, какие обвинения они дают мне, пятому президенту Украины, главнокомандующему во время первых дней войны. Первое – они обвиняют меня, что я как главнокомандующий в июне 2014 года отдал приказ на контрнаступление ВСУ, освободив две трети оккупированного Донбасса. Пишите – я признаю эту "вину". Они обвиняют меня, что я отдал приказ военным кораблям Украины двигаться через украинский Керченский пролив в украинское Азовское море, чтобы защитить украинские войска в Мариуполе и Бердянске. Пишите – я признаю эту "вину". Они обвиняют меня в том, что я во время войны, выполняя конституционные полномочия президента, назначаю руководителей разведки и обеспечиваю разведывательное обеспечение ВСУ. Пишите – я признаю эту "вину". Что я подписал Минские соглашения… Пишите – я признаю и эту "вину", – сказал Порошенко.

Отметим, что после допроса экс-президент отправится в Печерский суд, где будет рассматриваться для него мера пресечения по делу о превышении полномочий.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 июня Петру Порошенко сообщили о подозрении, когда он пришел на допрос в Госбюро расследований. Примечательно, что вызван он туда был вообще по другому уголовному производству ("делу картин"). Его адвокат уже заявил, что это было незаконно.

Позже стало известно, что речь идет об уголовном производстве, связанном с назначением Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. По данным следствия, Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания преступного указа склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки Украины – к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенных в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

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На днях генпрокурор Ирина Венедиктова записала видео с объяснением относительно подозрения Порошенко.

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