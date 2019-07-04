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Порошенко призвал выйти на акцию протеста против отмены закона о люстрации

4 июля, 02:45

Мы не будем спокойно молчать и ждать возвращения в 2013-й год, – заверил Порошенко

Скриншот
Скриншот.

Пятый президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев выйти на акцию протеста 4 июля против отмены закона о люстрации у здания Конституционного суда (КС) Украины на ул.Жилянской в Киеве.

Об этом он написал в Facenook.

"Призываю всех неравнодушных прийти завтра в 9:30 к стенам КС. Реванш не пройдет! Украина победит!", – написал Порошенко.

По его словам, "в руках судей Конституционного суда – возможное решение о возвращении к власти людей, которые пять лет ненавидели Революцию Достоинства и которые все пять лет мечтали о реванше".

"Мы не будем спокойно молчать и ждать возвращения в 2013-й год. Люстрация – это путь к политическому очищению Украины от ее авторитарного прошлого!", – резюмировал Порошенко.

Ранее в Минюсте рассказали, как идет люстрация в Украине.

Также был объявлен новый главный люстратор Украины.

27 февраля 2019 года КСУ обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). В частности, судьи считают, что данная статья противоречит статьям 62 и 63 Конституции, согласно которым все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу и что никто не обязан давать показания или объяснения относительно себя и своих близких.

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Тег Порошенко, акция протеста, люстрация

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Источник:

Интерфакс-Украина

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