Порошенко прокомментировал подарок "Тюремный укроп" от экс-пленника боевиков

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что полученная в подарок от бывшего пленника боевиков Алексея Кириченко газета "Тюремный укроп" будет храниться в его рабочем кабинете. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, "Тюремный укроп" теперь станет самой дорогой для него газетой.

"Экземпляр самиздата (боец ВСУ сам ее "издавал" в неволе. – Ред.), который получил от Алексея Кириченко, – это свидетельство несокрушимости духа украинцев, которые противостоят российской агрессии. Газета хранится в моем кабинете, где ее смогут увидеть дипломаты и иностранные гости, прибывающие с визитом в Украину. Мы продолжаем борьбу и делаем все для освобождения украинских заложников Кремля", – написал Порошенко.

Как сообщалось, Алексей Кириченко, который был освобожден из плена в декабре прошлого года, сделал "тюремный" подарок Порошенко в виде газеты, которую он сам "издавал" в плену.

Напомним, 27 декабря прошлого года состоялся самый масштабный обмен пленными. В свою очередь вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной группе Минских переговоров Ирина Геращенко рассказала, что Порошенко лично координировал всю работу всех соответствующих наших ведомств, чтобы все не сорвалось.

Уже 28 декабря освобожденные из плена украинцы ученый Игорь Козловский и военный Алексей Кириченко прибыли в Харьков. Как рассказывал Козловский, заложники прошли через пытки, давление, но постоянно чувствовали любовь народа, любовь людей, которые молились за них.