Порошенко проведет встречу с представителями УПЦ МП

Архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря заявил, что во вторник, 13 ноября, президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с иерархами УПЦ МП.

Евстратий Зоря отметил, что событие является важным, и за ним будут внимательно следить из Москвы.

"В ней важно многое: где она состоится/не состоится, кто и что будет на ней говорить/не говорить. Москва через руководство Митрополии пытается сделать все, чтобы продемонстрировать внутри и снаружи – она контролирует и держит в руках епископат в Украина ", – написал Зоря на своей страничке в Facebook.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви, хотя сам томос не был получен. Согласно решению, Вселенский патриарх продолжает процедуру предоставления томоса, а получит его Украинская церковь после завершения процесса объединения.

В свою очередь Филарет подтвердил, что получение томоса будет после объединения церквей в Украине. По его словам, УПЦ должна выполнить несколько условий Вселенского патриархата. Он отметил, что для создания единой православной церкви в Украине "нужно объединиться трем церквям в одну", и только тогда будет получена автокефалия.