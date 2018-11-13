Порошенко проведет встречу с представителями УПЦ МП
11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви
Архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря заявил, что во вторник, 13 ноября, президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с иерархами УПЦ МП.
Евстратий Зоря отметил, что событие является важным, и за ним будут внимательно следить из Москвы.
"В ней важно многое: где она состоится/не состоится, кто и что будет на ней говорить/не говорить. Москва через руководство Митрополии пытается сделать все, чтобы продемонстрировать внутри и снаружи – она контролирует и держит в руках епископат в Украина ", – написал Зоря на своей страничке в Facebook.
Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви, хотя сам томос не был получен. Согласно решению, Вселенский патриарх продолжает процедуру предоставления томоса, а получит его Украинская церковь после завершения процесса объединения.
В свою очередь Филарет подтвердил, что получение томоса будет после объединения церквей в Украине. По его словам, УПЦ должна выполнить несколько условий Вселенского патриархата. Он отметил, что для создания единой православной церкви в Украине "нужно объединиться трем церквям в одну", и только тогда будет получена автокефалия.
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