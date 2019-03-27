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Порошенко: Путин сам признался – аннексировать Крым было его решением

Сегодня, 10:20

Даже окупационные "власти" полуострова подтвердили, что президент РФ напрямую причастен к краже украинского полуострова

Фото: AFP
Порошенко: Путин сам признался – аннексировать Крым было его решением //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b32/282/5c9b32282dc68.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b32/282/5c9b32282dc68.jpg Политика Даже окупационные «власти» полуострова подтвердили, что президент РФ напрямую причастен к краже украинского полуострова

Президент России Владимир Путин лично принял решение отобрать Крым у Украины, и он координировал всей действия по захвату украинского полуострова. Об этом рассказал в эфире одного из телеканалов глава украинского государства Петр Порошенко.

"Путин является человеком, который отдал приказ на ввод войск России во время незаконной аннексии Крыма. Это было публично – он обратился в Совет федерации, запросив разрешение на применение вооруженных сил РФ за пределами международно признанных границ РФ. Это как явка с повинной", – сказал президент Украины.

Порошенко также подчеркнул, что российский лидер в фильме про Крым признавался, что он сам принял решение аннексировать у Украины полуостров и лично координировал незаконный захват части чужой территории.

Глава государства отметил, что даже так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов недавно признался, что захватом Крыма руководил лично Путин, а сам самозванец каждый свой шаг согласовывал с Кремлем.

Напомним, еще в 2015 году Минюст взялся за экспертизу высказываний Путина в фильме об аннексии Крыма. Тогда министр юстиции Павел Петренко заявлял, что ее результаты будут отправлены в Гаагу. "Этот фильм, думаю, ляжет в основу большого исторического процесса, который будет рассматривать международный уголовный трибунал и действиям Путина будет дана оценка именно согласно нормам уголовного права. В том числе, международного уголовного права".

В итоге эксперты подтвердили аутентичность голосов Путина, Шойгу и Аксенова, а также командующего Черноморского флота РФ Александра Витко, в фильме "Крым. Путь на родину".

Российский документальный фильм "Крым. Путь на Родину" рассказывает о подготовке и процессе аннексии полуострова с использованием комментариев Владимира Путина. В частности, президент России заявил, что в аннексии полуострова нет ничего противозаконного и признался, что использовал российских силовиков для разоружения украинской армии.

Отметим, что Украина собирается с помощью Запада подсчитать потери из-за аннексии Крыма. Подробней смотрите в видеосюжете "Сегодня".

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения т. н. "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. А вот тот же Аксенов признал, что захватом Крыма руководил лично Путин.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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Тег Россия, Путин, Крым, Порошенко, аннексия

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Источник:

УНИАН

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