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Аксенов признался, что захватом Крыма руководил лично Путин

Сегодня, 23:18

По его словам, Крым "стал частью РФ, благодаря мужеству его жителей и лично Путину"

Фото: AFP
Аксенов признался, что захватом Крыма руководил лично Путин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d67/64c/5c8d6764cc39d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d67/64c/5c8d6764cc39d.jpg Крым По его словам, Крым "стал частью РФ, благодаря мужеству его жителей и лично Путину"

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов, который ранее подал в суд Киева апелляцию против украинских санкций, признался, что захват полуострова был совершен под личным руководством президента РФ Владимира Путина.

Об этом Аксенов заявил во время мероприятия в честь 5-й годовщины аннексии Крыма, пишет Громадське.

По его словам, Крым "стал частью РФ, благодаря мужеству его жителей и лично Путину"

"На самом деле это была уникальная операция. Все произошло настолько быстро, дерзко и нагло, что наши оппоненты не успели оправиться", - добавил он.

Напомним, в конце февраля в Киеве прошел международный форум "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", на котором выступали украинские и иностранные политики, дипломаты, общественники. Так, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер признал, что Запад медленно реагировал на захват Крыма Россией. По его словам, США и Европа не могли поверить, что в центре Европы кто-то будет захватывать чужие территории.

 

В то же время в Вене 27 февраля состоялось специальное заседание ОБСЕ по случаю пятой годовщины оккупации украинского полуострова, на котором представитель Франции выступила с заявлением от имени двух стран – Франция и Германия обратились к России по Крыму. Французский дипломат также указала на создание напряженности Россией в Азовском и Черном морях.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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Тег Россия, Путин, Крым, Аксенов, оккупация, аннексия, аннексия Крыма

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