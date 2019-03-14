Порошенко рассказал, как добровольцы сорвали кремлевский блицкриг на Донбассе
Президент напомнил, как первый добровольческий батальон участвовал в зачистке Славянска
Именно добровольческое движение в начале российской агрессии сорвало планы Кремля по блицкригу в Украине. Добровольцы первыми стали на защиту страны. Об этом президент сказал во время выступления перед военнослужащими по случаю Дня добровольца.
Он напомнил, что в феврале 2014-го страна находилась в травматическом шоке от грубого расстрела Небесной сотни, и верилось, что худшее уже позади, однако агрессор нанес очередной подлый удар.
"Тогда мы еще не знали, что смерти мирных людей не последняя трагедия, а первая кровавая спецоперация в российской военной агрессии. "Зеленые человечки", оккупация и аннексия Крыма, пророссийские провокации на Донбассе. Враг нанес подлый удар в самый сложный для нас переходный период. Кремль был абсолютно уверен в успехе своего блицкрига. Там знали, что украинская армия разворована, разрушена изнутри и небоеспособная. Ничего удивительного, ведь разрушение Вооруженных сил Украины в течение длительного времени происходило именно под руководством российских кураторов", – рассказал Порошенко.
В то же время в марте, после кровавых событий в центре Киева, самооборона Майдана взяла на себя ответственность за защиту страны и более 500 бойцов-добровольцев прибыли на полигон в Новые Петровцы, что и стало началом боевого пути первого добровольческого батальона.
"Хорошо помню тот день, потому что имел честь быть среди вас. Личный состав батальона в числе первых вошел в Славянск, захватив штаб сепаратистов и арсенал вооружения. Привлекался к боевым операциям в Красном Лимане, Бахмуте, Попасной, Дебальцево, Станице Луганской, Углегорске, Марьинке, Авдеевке и в других местах", – напомнил президент.
Напомним, в марте прошлого года Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету, посвященную украинским добровольцам. "Посвящена самоотверженности, мужеству и героизму защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины – участникам добровольческих формирований, которые стали гордостью украинского народа", – сообщили в пресс-службе НБУ.
Также смотрите в сюжете "Сегодня", как Украина отмечала День добровольца в 2018 году.
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