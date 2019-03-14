Порошенко рассказал, как добровольцы сорвали кремлевский блицкриг на Донбассе

Президент напомнил, как первый добровольческий батальон участвовал в зачистке Славянска

Фото: president.gov.ua

Порошенко рассказал, как добровольцы сорвали кремлевский блицкриг на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a06/0a5/5c8a060a5817a.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a06/0a5/5c8a060a5817a.jpeg 2019-03-14T09:45:00+02:00 Политика Президент напомнил, как первый добровольческий батальон участвовал в зачистке Славянска

Именно добровольческое движение в начале российской агрессии сорвало планы Кремля по блицкригу в Украине. Добровольцы первыми стали на защиту страны. Об этом президент сказал во время выступления перед военнослужащими по случаю Дня добровольца.

Он напомнил, что в феврале 2014-го страна находилась в травматическом шоке от грубого расстрела Небесной сотни, и верилось, что худшее уже позади, однако агрессор нанес очередной подлый удар.

"Тогда мы еще не знали, что смерти мирных людей не последняя трагедия, а первая кровавая спецоперация в российской военной агрессии. "Зеленые человечки", оккупация и аннексия Крыма, пророссийские провокации на Донбассе. Враг нанес подлый удар в самый сложный для нас переходный период. Кремль был абсолютно уверен в успехе своего блицкрига. Там знали, что украинская армия разворована, разрушена изнутри и небоеспособная. Ничего удивительного, ведь разрушение Вооруженных сил Украины в течение длительного времени происходило именно под руководством российских кураторов", – рассказал Порошенко.

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В то же время в марте, после кровавых событий в центре Киева, самооборона Майдана взяла на себя ответственность за защиту страны и более 500 бойцов-добровольцев прибыли на полигон в Новые Петровцы, что и стало началом боевого пути первого добровольческого батальона.

"Хорошо помню тот день, потому что имел честь быть среди вас. Личный состав батальона в числе первых вошел в Славянск, захватив штаб сепаратистов и арсенал вооружения. Привлекался к боевым операциям в Красном Лимане, Бахмуте, Попасной, Дебальцево, Станице Луганской, Углегорске, Марьинке, Авдеевке и в других местах", – напомнил президент.

Напомним, в марте прошлого года Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету, посвященную украинским добровольцам. "Посвящена самоотверженности, мужеству и героизму защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины – участникам добровольческих формирований, которые стали гордостью украинского народа", – сообщили в пресс-службе НБУ.

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