Порошенко: Реальная цель агрессии России на Азове – оккупация моря

Сегодня, 12:46

Несмотря на введение военного положения, Украина не намерена прибегать к военным действиям, заверил глава государства

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Главной целью агрессивных действий России в Азовском море является оккупация морской акватории, а введенное военное положение имеет целью защитить государство от возможного нападения. Об этом заявил в интервью американскому телеканалу NBC президент Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, несмотря на введение военного положения, Украина не намерена прибегать к военным действиям, направленным против кого-либо.

"Мы только будем лучше подготовлены к защите нашей страны. Это реальная цель России – оккупация моря. И это начало агрессии. Это не просто атака двух украинских легких военных катеров и одного буксира. Это агрессия в Азовском море. Нас атаковали, потому что нам невыносима мысль о том, чтобы быть частью российской империи, русской колонией", – подчеркнул Порошенко и сказал, что Украина должна быть готова к российской агрессии.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" на Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Подробней читайте в хронике событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

26 ноября власти Украины пошли на радикальные меры из-за нового витка агрессии РФ. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.

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Россия, Порошенко, море, азовское море, агрессия

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Источник:

"Сегодня"

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