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Порошенко с Туском обсудили важность отраслевых союзов для евроинтеграции Украины

8 июля, 16:05

Отраслевые союзы являются основой дальнейшего прогресса Украины в европейской интеграции

Фото: eurosolidarity.org
Фото: eurosolidarity.org.

Продолжение курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию – залог защиты территориальной целостности и суверенитета Украины на международном уровне. Дональд Туск – надежный друг Украины, на которого наше государство точно может полагаться на международной арене в вопросах европейской интеграции. Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил журналистам после завершения встречи с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Киеве.

"Сейчас для нас чрезвычайно важно, чтобы наработки, которые были сделаны за последние 5 лет, обязательно были продолжены. Четыре союза, которые были предложены мной в прошлом году – это союз энергетический, цифровой, шенгенское, таможенный. Это секторальные союзы, которые являются основой нашего дальнейшего прогресса в европейской интеграции", – отметил Петр Порошенко.

Усиление сотрудничества должно состояться и в направлении воплощения ключевых реформ, которые осуществляла команда "Европейской Солидарности" за последние пять лет, – отметил Порошенко.

Помимо продолжения интеграции, на саммите Украина-ЕС необходимо согласовать позиции об усилении азовского пакета санкций после игнорирования Россией решение Международного трибунала по морскому праву, который признал агрессией и преступлением атаку на украинские корабли в Керченском проливе. Украинские моряки должны вернуться в Украину как герои, а не на условиях Кремля.

"Важно было бы, чтобы во время саммита мы решили вопрос Азовского пакета санкций – вы помните, что Россия не выполнила решение международного арбитража в Гамбурге: не освободили наших моряков и корабли. Мы договаривались и важно, чтобы сейчас это было поддержано украинской и европейской властью, чтобы Азовский пакет санкций в случае невыполнения Россией этих требований – он был обязательно применен. Надеюсь, что будет принято решение о финансировании Донбасса и не только Донбасса, не только азовского побережья – мы предлагали и несколько проектов по Херсону, и по Мариуполю. Поддержку Евросоюзом децентрализации, которая считается одной из самых успешных реформ, которые были начаты за эти 5 лет нашей командой", – заявил Петр Порошенко.

Ранее Петр Порошенко призвал лидеров европейских стран удвоить усилия и давление на Россию, чтобы Москва освободила украинских заложников. 

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Тег Порошенко, евроинтеграция, решение, солидарность, Дональд Туск, Петр Порошенко, азовский пакет

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