Порошенко считает, что в новом Европарламенте успешно сформировано проукраинское лобби

Пятый президент Украины приветствует принятие евродепутатами резолюции в поддержку Украины





Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал освободить всех украинских политзаключенных, в том числе 24 моряков, которым накануне в Москве продлили срок содержания под стражей.

Это первая резолюция по поддержке украинских политзаключенных, которую одобрил новый состав Европейского парламента.

Документ поддержало убедительное большинство евродепутатов, он набрал более 450 голосов "за". В резолюции призвали Россию немедленно и без всяких условий освободить украинских пленников. В подготовке текста документа непосредственное участие принимала команда пятого президента Украины Петра Порошенка.

"Речь шла не только о политзаключенных. В резолюции страна-агрессор названа агрессором. Агрессия, в том числе в нейтральных водах Черного моря и Керченского пролива, названа актом агрессии", – подчеркнул Петр Порошенко.

Крайне важным пятый президент Украины считает четкую позицию, которую в Европарламенте высказали по поводу антироссийских санкций: если Россия не будет имплементировать минские соглашения, санкции будут усилены.

"Очень важно, что была признана необходимость немедленно выполнить решение трибунала, куда был подан иск Украины согласно подписанной мной директивы. Это решение о немедленном освобождении украинских моряков и передачи нам украинских кораблей. Россия не сможет позволить себе долго игнорировать самое большое в мире объединение стран – Европейский Союз", – уверен Петр Порошенко.

Как отметил народный депутат Владимир Арьев, это голосование сало одним из первых решений нового состава Европарламента.

Ранее Европарламент утвердил состав делегации в Комитет ассоциации с Украиной.

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