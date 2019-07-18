Европарламент принял важную для Украины резолюцию: подробности

Резолюция подтверждает непризнание аннексии Крыма и содержит призыв к России немедленного освободить всех украинских политзаключенны

Фото: facebook.com/europeanparliament.

Европейский парламент принял резолюцию в отношении России, особенно по ситуации с экологическими активистами и украинскими политическими узниками. Об этом в Facebook сообщила Миссия Украины при ЕС.

Резолюция, которую поддержали 458 евродепутатов, подтверждает непризнание аннексии Крыма и содержит призыв к России немедленного освободить всех украинских политзаключенных и 24 моряков.

Кроме того, решительно осуждается акт агрессии, совершенный Российской Федерацией против Украины 25 ноября 2018 года у Керченского пролива

В резолюции содержится призыв к России обнародовать весь список украинских пленных на Донбассе и облегчить контакты с ними. Также осуждается продолжающееся нарушение Россией международного права.

В резолюции содержится требование к РФ обеспечить международный правозащитный мониторинговый доступ в оккупированный Крыму и на Донбасс.

В резолюции отмечается, что санкции ЕС не должны быть отменены, пока Россия не выполнит своих международных обязательств, в т.ч. минские договоренности.

Европарламент считает, что ЕС должен быть готов ввести новые санкции против РФ, если нарушение Россией международного права будет продолжаться.

Как отметил народный депутат Владимир Арьев, это голосование сало одним из первых решений нового состава Европарламента.

Ранее Европарламент утвердил состав делегации в Комитет ассоциации с Украиной.

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