Порошенко сделал заявление о единой поместной православной украинской церкви

По словам президента, Украине не нужны четыре разные православные церкви, чтобы люди не вставали перед выбором: каноническая эта церковь или нет

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина сейчас "очень-очень близка" к получению томоса на автокефалию православной церкви. Об этом Порошенко сказал во время открытия фельдшерско-акушерского пункта со служебным жильем в Киевской области.

"Третье чего я хочу – это единой поместной православной украинской церкви", – заявил он.

По убеждению главы государства, Украине не нужны четыре разные православные церкви, чтобы люди не вставали перед выбором: каноническая эта церковь или нет.

"Ключевая позиция – это должна быть украинская церковь, которая не управляется со стороны государства-агрессора и в которой не славословят оккупантов, в которой не отказываются отпевать наших героев", – подчеркнул Порошенко.

При этом президент поблагодарил церковных иерархов и народных депутатов, которые поддержали его обращение к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию Православной Церкви в Украине.

"Надо молиться за мир и надо молиться и бороться, чтобы Господь послал нам наконец единую церковь через более 300 лет ее отсутствия в Украине, потому что сказано в (Святом – Ред.) писании, что каждая территория, каждый народ имеет право на свою церковь. Украинцы веками мечтали вернуть ее. Хочу подчеркнуть, мы сейчас находимся очень-очень близко от осуществления этой мечты", – заявил он.

Напомним, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию Православной Церкви в Украине.

22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение от президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине, постановление Верховной Рады в поддержку этого обращения, а также соответствующие обращения иерархов украинских православных церквей. 24 апреля Порошенко заявил , что в случае предоставления Варфоломеем томоса об автокефалии православной церкви в Украине глава такой церкви будет избираться в Украине.

8 мая бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко подписали совместное обращение, в котором поддержали инициативу Порошенко в вопросе автокефалии православной церкви в Украине.