Президент Украины Петр Порошенко скептически относится к прогнозам приостановки безвизового режима со странами Европейского Союза, и отмечает, что им уже воспользовались до полумиллиона граждан Украины. Об этом он написал в своем Twitter.

"Изменения в Украине заметили и оценили в мире: об этом свидетельствует старт безвизового режима, которым уже воспользовались почти 500 тыс. граждан. Не слушайте тех, кто пытается накаркать приостановку безвиза. Это – тот же круг "прогнозистов", которые предсказывали, что нам его и не предоставят", – написал президент.

Зміни в Україні помітили та оцінили у світі: про це свідчить старт безвізового режиму, яким вже скористалися майже 500 тис громадян.



Не слухайте тих, хто намагається накаркати призупинення безвізу. Це – те ж саме коло "прогнозистів", які пророчили, що нам його й не нададуть. pic.twitter.com/tsYApsbxw1 — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 марта 2018 г.

Ранее президент пообещал "не допустить никаких действий, которые бы поставили под угрозу" безвиз.

Напомним, режим безвизового въезда для граждан Украины в страны Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии и включая четыре государства Шенгенской зоны – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию заработал 11 июня 2017 года.

Безвизовый режим позволяет украинцам, которые имеют биометрические загранпаспорта, находиться и свободно передвигаться по странам Европы не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.