Порошенко скептически относится к прогнозам приостановки безвизового режима

Сегодня, 21:25

Президент отметил, что в мире оценили изменения в Украине

фото president.gov.ua
фото president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко скептически относится к прогнозам приостановки безвизового режима со странами Европейского Союза, и отмечает, что им уже воспользовались до полумиллиона граждан Украины. Об этом он написал в своем Twitter.

"Изменения в Украине заметили и оценили в мире: об этом свидетельствует старт безвизового режима, которым уже воспользовались почти 500 тыс. граждан. Не слушайте тех, кто пытается накаркать приостановку безвиза. Это – тот же круг "прогнозистов", которые предсказывали, что нам его и не предоставят", – написал президент.

Ранее президент пообещал "не допустить никаких действий, которые бы поставили под угрозу" безвиз.

Напомним, режим  безвизового въезда для граждан Украины в страны Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии и включая четыре государства Шенгенской зоны – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию заработал 11 июня 2017 года.

Безвизовый режим позволяет украинцам, которые имеют биометрические загранпаспорта, находиться и свободно передвигаться по странам Европы не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
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"Сегодня"

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