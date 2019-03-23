Порошенко сравнил путинскую Россию с гитлеровской Германией: Не признавала себя агрессором
Россия признала себя стороной конфликта в тот момент, когда Путин подписал Минские договоренности, говорит президент
Мировая коалиция однозначно признает Россию агрессором и осуждает ее агрессивные действия.
Об этом президент Петр Порошенко заявил в эфире телеканала "Украина", сообщает пресс-служба главы государства.
Он отметил, что мировое сообщество демонстрирует общую позицию по поддержке Украины и поддержки его позиции, и со стороны руководства США, Евросоюза и других государств. Он напомнил, что это было продемонстрировано и во время последнего его визита в Брюссель, где руководство институтов ЕС дало четкий месседж:
"Украина, украинцы – мы с вами и вы можете точно рассчитывать на нашу поддержку, в том числе никто и никогда не признает ни незаконной аннексию Крыма, ни агрессию против нашего государства на Донбассе. Именно так и будет".
Президент подчеркнул, что Россия признала себя стороной конфликта в тот момент, когда Путин подписал Минские договоренности и взял на себя абсолютно четкие обязательства по ним.
Глава государства также подчеркнул, что важно не то – признает Россия себя стороной конфликта или нет.
"Проблема в том, что мир признал Россию агрессором – это и документы Европарламента, и решения ООН, Большой семерки, международных финансовых институтов", – отметил Порошенко.
Он также напомнил агрессивную нацистскую Германию, в 1939-м году напавшую на соседнюю Польшу и развязавшую Вторую мировую войну.
"Я тоже уверен, что, например, гитлеровская Германия в войне против Польши не признавала себя агрессором. Но проблема в том, что история, мир сегодня четко свидетельствует – у нас сегодня есть иски Украины в международные суды, включая суд ООН, там сейчас в документах указано Россия является страной-агрессором. И сегодня ни у кого в мире сомнений относительно агрессора России не остается", – констатировал он.
Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина" Порошенко рассказал, сколько мирных жителей и бойцов погибли с начала российской агрессии .
Также Порошенко заявляет, что после президентских выборов возобновятся переговоры в нормандском формате (Германия, Франция, Украина, Россия) по вопросу ситуации по безопасности на Донбассе.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко сравнил путинскую Россию с гитлеровской Германией: Не признавала себя агрессором". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко рассказал, кто больше всех пострадал от российской агрессии
Пенсии растут медленнее, чем заработная плата, отметил президент
Присоединившись к НАТО, Украина троекратно сократит траты на оборону – Порошенко
Глава государства добавил, что вступление Украины в Североатлантический альянс также позволит повысить уровень безопасности в стране