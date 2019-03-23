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Порошенко сравнил путинскую Россию с гитлеровской Германией: Не признавала себя агрессором

Сегодня, 10:17

Россия признала себя стороной конфликта в тот момент, когда Путин подписал Минские договоренности, говорит президент

Митинг против российской агрессии в Донецке. 2014 год
Митинг против российской агрессии в Донецке. 2014 год. Фото: Novosti.dn.ua
Порошенко сравнил путинскую Россию с гитлеровской Германией: Не признавала себя агрессором //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/5ea/f7e/5c95eaf7ed072.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/5ea/f7e/5c95eaf7ed072.jpg Политика Россия признала себя стороной конфликта в тот момент, когда Путин подписал Минские договоренности, говорит президент

Мировая коалиция однозначно признает Россию агрессором и осуждает ее агрессивные действия.

Об этом президент Петр Порошенко заявил в эфире телеканала "Украина", сообщает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что мировое сообщество демонстрирует общую позицию по поддержке Украины и поддержки его позиции, и со стороны руководства США, Евросоюза и других государств. Он напомнил, что это было продемонстрировано и во время последнего его визита в Брюссель, где руководство институтов ЕС дало четкий месседж:

"Украина, украинцы – мы с вами и вы можете точно рассчитывать на нашу поддержку, в том числе никто и никогда не признает ни незаконной аннексию Крыма, ни агрессию против нашего государства на Донбассе. Именно так и будет".

Президент подчеркнул, что Россия признала себя стороной конфликта в тот момент, когда Путин подписал Минские договоренности и взял на себя абсолютно четкие обязательства по ним.

Глава государства также подчеркнул, что важно не то – признает Россия себя стороной конфликта или нет.

"Проблема в том, что мир признал Россию агрессором – это и документы Европарламента, и решения ООН, Большой семерки, международных финансовых институтов", – отметил Порошенко. 

Он также напомнил агрессивную нацистскую Германию, в 1939-м году напавшую на соседнюю Польшу и развязавшую Вторую мировую войну.

"Я тоже уверен, что, например, гитлеровская Германия в войне против Польши не признавала себя агрессором. Но проблема в том, что история, мир сегодня четко свидетельствует – у нас сегодня есть иски Украины в международные суды, включая суд ООН, там сейчас в документах указано Россия является страной-агрессором. И сегодня ни у кого в мире сомнений относительно агрессора России не остается", – констатировал он.

Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина" Порошенко рассказал, сколько мирных жителей и бойцов погибли с начала российской агрессии .

Также Порошенко заявляет, что после президентских выборов возобновятся переговоры в нормандском формате (Германия, Франция, Украина, Россия) по вопросу ситуации по безопасности на Донбассе.

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Тег Польша, Путин, Донбасс, Порошенко, гитлер, вторая мировая, агрессия России

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