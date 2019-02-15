Порошенко почтил память украинцев, павших в Афганистане

8 тыс. раненых и 3,3 тыс. убитых из 160 тыс. украинцев, прошедших Афган – такую цену Украина заплатила за участие в войне

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко почтил память украинцев, павших в Афганистане //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/68d/60e/5c668d60e372b.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/68d/60e/5c668d60e372b.jpeg 2019-02-15T12:01:00+02:00 Политика 8 тыс. раненых и 3,3 тыс. убитых из 160 тыс. украинцев, прошедших Афган - такую цену Украина заплатила за участие в войне

В День памяти участников боевых действий на территории других государств, который в Украине отмечается 15 февраля, президент Петр Порошенко почтил память украинцев, которые погибли, воюя в Афганистане в составе военного контингента СССР.

"В памяти нашего народа эта война занимает особое место – через Афган прошли более 160 тыс. украинцев. Только после обретения независимости были названы шокирующие цифры погибших и раненых военных во время войны в Афганистане. 8000 наших соотечественников вернулись домой с ранениями. Почти каждый четвертый погибший – наш земляк, а это 3300 чьих-то сыновей, мужей, отцов", – заявил глава государства на церемонии, посвященной 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана.

Президент напомнил, что ветераны-афганцы были одними из первых, кто выступил в защиту суверенитета и целостности Украины, а их боевой опыт стал чрезвычайно ценным для ВСУ, а в первые месяцы войны и вовсе был незаменим.

Порошенко также отметил, что многие ветераны отдали свои жизни, защищая Украину с оружием в руках на Донбассе.

"Вечная слава героям, павшим за свободу Украины в борьбе с российской агрессией! Уважение и почет их семей, наши сердца и молитвы всегда с ними!" – добавил он, почтив павших воинов минутой молчания.

Напомним, что на прошлогодней церемонии Порошенко сравнил войну в Афганистане с агрессией России на востоке Украины.

Стоит отметить, что украинцы и по сей день участвуют в миротворческих операциях в других государствах. Например, в прошлом году 250 военных отправились в Конго, чтобы там служить в составе миссии ООН.

В целом, как заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, украинские миротворцы продолжают выполнять задачи в семи странах мира в девяти операциях.

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