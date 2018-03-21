Украинские миротворцы отправились в Конго

Сегодня, 14:35

В состав сводного отряда вошли вертолетчики, инженеры авиационной службы, медики и повара, в Африке они пробудут полгода


250 военных улетели из Львова в Африку, чтобы там служить в составе миссии Организации Объединенных Наций. Пробудут они в Конго полгода. 

В состав сводного отряда вошли вертолетчики, инженеры авиационной службы, медики и повара.

Желающих попасть в ряды миротворцев было около полутысячи. Среди них выбрали лишь половину, лучших. Перед полетом все прошли боевое слаживание на полигоне, специальные курсы по выживанию и сдали экзамен по английскому. Все миротворцы – бывшие участники АТО.

"Украина имеет перед ООН определенные обязательства и мы эти обязательства, несмотря на то, что в Украине война – мы выполняем. Тем более именно в миротворческих миссиях наши военные летчики имеют возможность получить намного выше профессия – они перевозят грузовые грузы, гуманитарные грузы, людей, участвующих в операциях." – отметил Владимир Фитьо пресс-офицер 18-го отдельного вертолетного отряда

Провести в дальний путь их пришли близкие и родные. В Африке военные пробудут шесть месяцев.

Напомним, что количество представителей ВСУ женского пола в миротворческих миссиях ООН составляет 6,25% от общего количества украинских военнослужащих. В настоящее время проходят службу за границей две женщины-военнослужащие: в составе миссии ООН в ДР Конго и в Косово.

Также в этом году запланировано участие 448 военнослужащих Вооруженных сил Украины для участия в 9 международных операциях по поддержанию мира и безопасности.
Конго, Украина, ООН, миротворцы, миссия
Источник:

"Сегодня"

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