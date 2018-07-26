Порошенко учредил стипендию имени Левка Лукьяненко для узников Кремля
Президент поручил Кабинету министров Украины принять необходимые меры с целью выплаты стипендии уже в текущем году
Президент Петр Порошенко учредил государственную стипендию имени Левка Лукьяненко для поддержки заложников, удерживаемых в российском плену. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Так, Петр Порошенко подписал указ "О неотложных мерах относительно защиты прав, свобод и законных интересов лиц, незаконно задержанных, удерживаемых Российской Федерацией, оккупационной администрацией Российской Федерации, уволенных из числа таких лиц, поддержки указанных лиц и членов их семей".
Этим актом глава государства учреждает государственную стипендию имени Левка Лукьяненко для поддержки упомянутых человек.
В то же время президент поручил Кабинету министров Украины принять необходимые меры с целью выплаты стипендии уже в текущем году.
"Правительство также должно принять необходимые меры для защиты прав, свобод и законных интересов соответствующей категории лиц, проработать вопрос об их социальной защите", – указано в сообщении.
Кроме того, Кабинет министров должен также обеспечить осуществление в установленном порядке мероприятий, направленных на реабилитацию и адаптацию уволенных лиц, которые были незаконно задержаны, заключены Российской Федерацией, оккупационной администрацией Российской Федерации, и членов их семей.
Диссидент и экс-депутат Верховной Рады Украины Левко Лукьяненко умер 7 июля после продолжительной болезни. Ему было 89 лет.
Ранее в Европарламенте представили интерактивную карту политзаключенных в России. Список был подготовлен правозащитным центром "Мемориал" из более 100 человек, осужденных по политическим статьям. Среди этих людей – Олег Сенцов, Владимир Балух и другие украинцы.
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