Порошенко учредил стипендию имени Левка Лукьяненко для узников Кремля

Президент поручил Кабинету министров Украины принять необходимые меры с целью выплаты стипендии уже в текущем году

Президент Петр Порошенко учредил государственную стипендию имени Левка Лукьяненко для поддержки заложников, удерживаемых в российском плену. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, Петр Порошенко подписал указ "О неотложных мерах относительно защиты прав, свобод и законных интересов лиц, незаконно задержанных, удерживаемых Российской Федерацией, оккупационной администрацией Российской Федерации, уволенных из числа таких лиц, поддержки указанных лиц и членов их семей".

Этим актом глава государства учреждает государственную стипендию имени Левка Лукьяненко для поддержки упомянутых человек.

В то же время президент поручил Кабинету министров Украины принять необходимые меры с целью выплаты стипендии уже в текущем году.

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"Правительство также должно принять необходимые меры для защиты прав, свобод и законных интересов соответствующей категории лиц, проработать вопрос об их социальной защите", – указано в сообщении.

Кроме того, Кабинет министров должен также обеспечить осуществление в установленном порядке мероприятий, направленных на реабилитацию и адаптацию уволенных лиц, которые были незаконно задержаны, заключены Российской Федерацией, оккупационной администрацией Российской Федерации, и членов их семей.

Диссидент и экс-депутат Верховной Рады Украины Левко Лукьяненко умер 7 июля после продолжительной болезни. Ему было 89 лет.

Ранее в Европарламенте представили интерактивную карту политзаключенных в России. Список был подготовлен правозащитным центром "Мемориал" из более 100 человек, осужденных по политическим статьям. Среди этих людей – Олег Сенцов, Владимир Балух и другие украинцы.