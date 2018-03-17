Порошенко: Украину примут в Евросоюз, это вопрос лет, а не десятилетий

Президент Петр Порошенко уверен в том, что Украину примут в Евросоюз в ближайшие годы, а не десятилетия.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Westdeutsche Zeitung.

"В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский Союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-либо другая страна проявляет больше энтузиазма по отношению к Европе, чем Украина", – сказал глава государства.

Также президент заявил, что Украина встала на путь вступления в НАТО, а затем и в ЕС, и будет решительно продолжать реформы, в проведении которых за последние 3 года добилась большего прогресса, чем за предыдущие 25 лет.

"Мы будем отвечать критериям присоединения, в том числе в борьбе с коррупцией", – заверил он.

Глава государства подчеркнул и свою заслугу в создании "полностью независимой антикоррупционной инфраструктуры" в стране, заявив, что гордится этим.

В то же время, он признал, что до конечной цели еще далеко и предстоит большая работа. Также Порошенко напомнил, что за участие в коррупционных делах в стране арестовывают и министров, добавив, что "сам создал специальный антикоррупционный трибунал, которого нет в большинстве европейских стран", отметив, что судьи полностью независимы от политики "и зарабатывают втрое больше, чем президент".

Кроме того, глава государства заявил, что основной фундамент для взяточничества и коррупции был ликвидирован, и если наиболее уязвимым для коррупции ранее был сектор энергетики, то теперь существует комплексная система управления, существует нулевая терпимость к коррупции.

"Спросите у западных инвесторов: они подтвердят, что мы достигли значительного прогресса", – предложил он.

Президент отметил также, что органы по борьбе с коррупцией имеют поддержку и доверие международных деловых партнеров, и выразил уверенность, что вместе с европейскими партнерами Украине удастся еще больше сократить коррупцию в стране.

Напомним, ранее автор "Плана Маршалла для Украины" заявил, что Западу необходимо показать украинцам перспективу.