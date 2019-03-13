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Порошенко уволил одного из послов

Сегодня, 01:04

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента

Фото: president.gov.ua
Порошенко уволил одного из послов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/83f/c9e/5c883fc9ebc5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/83f/c9e/5c883fc9ebc5f.jpg Политика Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента

Президент Петр Порошенко уволил Юрия Савченко с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Узбекистане, сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 12 марта.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.

"Уволить Савченко Юрия Васильевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Узбекистан", – говорится в документе.

65-летний Савченко занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Узбекистане с 2010 года.

Ранее президент Украины Петр Порошенко освободил Владимира Толкача с должности посла Украины в Кувейте. 

Также стало известно, что посол Польши Ян Пекло завершает свою дипломатическую каденцию в Украине.

Также Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у посла Индии Партха Сатпатхи, Венгрии – Иштвана Ийдярто и Исламской Республики Иран – Манучехра Моради.

В октябре президент Петр Порошенко принял верительные грамоты от послов четырех стран. Он принял дипломатов Израиля, Катара, Бельгии и Исландии. Собеседники обсудили экономическое сотрудничество между странами, в том числе инвестиции в Украину.

А 19 июля Порошенко также принял верительные грамоты у послов трех стран.Он встречался с послом Люксембурга Жераром Филипсом, послом Киргизии Жусупбеком Шариповым, а также послом Марокко Фаузом Эль Ашаби.

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Тег Узбекистан, Порошенко, увольнение, посол

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