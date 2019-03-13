Порошенко уволил одного из послов
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента
Президент Петр Порошенко уволил Юрия Савченко с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Узбекистане, сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 12 марта.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.
"Уволить Савченко Юрия Васильевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Узбекистан", – говорится в документе.
65-летний Савченко занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Узбекистане с 2010 года.
Ранее президент Украины Петр Порошенко освободил Владимира Толкача с должности посла Украины в Кувейте.
Также стало известно, что посол Польши Ян Пекло завершает свою дипломатическую каденцию в Украине.
Также Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у посла Индии Партха Сатпатхи, Венгрии – Иштвана Ийдярто и Исламской Республики Иран – Манучехра Моради.
В октябре президент Петр Порошенко принял верительные грамоты от послов четырех стран. Он принял дипломатов Израиля, Катара, Бельгии и Исландии. Собеседники обсудили экономическое сотрудничество между странами, в том числе инвестиции в Украину.
А 19 июля Порошенко также принял верительные грамоты у послов трех стран.Он встречался с послом Люксембурга Жераром Филипсом, послом Киргизии Жусупбеком Шариповым, а также послом Марокко Фаузом Эль Ашаби.
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