Порошенко в Нью-Йорке встретился с Дудой: стали известны детали разговора

Сегодня, 12:09

Польский лидер сначала встречался с Трампом и упоминал в разговоре Украину

Дуда и Порошенко. Фото: president.gov.ua
Дуда и Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко встретился на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке с польским лидером Анджеем Дудой.

Об этом сообщил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает RMF.FM.

По его словам, президент Польши успел пообщаться по прибытию в Нью-Йорк с коллегами из США и Украины.

"Президент Петр Порошенко сообщил о нынешней ситуации в Украине, что касается внутренней политики. Он попросил поддержать процесс реформ в Украине, а также поблагодарил президента (Анджея Дуду – ред.) за его слова во время встречи с президентом (США) Трампом о "Северном потоке-2", а также о необходимости мира в Украине и восстановлении суверенитета Украины в границах, признанных в мире", – заявил Щерский.

Напомним, в прошлом году, осенью, Порошенко также ездил в ООН. Во время выступления президент говорил о реформе ООН, терроризме, миротворцах и оккупированных Россией территориях. Читайте полный текст выступления Порошенко.

Также мы писали, что в декабре прошлого года Генассамблея ООН приняла "крымскую" резолюцию. По результатам голосования в пленарном зале документ поддержали 70 стран-членов ООН, воздержались 76, выступили "против" – 26 стран.
США, Порошенко, ООН, Трамп, Дуда

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