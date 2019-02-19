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Порошенко в США выступит на Генассамблее ООН: подробности визита

Сегодня, 16:25

Глава государства посетит не только Нью-Йорк, но и отправится в Филадельфию за наградой

Фото: Getty Images
Порошенко в США выступит на Генассамблее ООН: подробности визита //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c11/75c/5c6c1175cfcb7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c11/75c/5c6c1175cfcb7.jpg Политика Глава государства посетит не только Нью-Йорк, но и отправится в Филадельфию за наградой

Президент Петр Порошенко 20 февраля отправится в Нью-Йорк, где выступит на заседании Генеральной ассамблеи ООН. На повестке дня будет стоять ситуация на временно оккупированных территориях Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что включение данного вопроса в повестку дня ГА ООН было инициировано Украиной. Проведение дебатов в пятую годовщину начала агрессии Российской Федерации против Украины станет первым комплексным рассмотрением в рамках ГА ООН. Порошенко примет личное участие в дебатах и ​​выступит с речью перед странами-членами ООН.

Кроме того, запланировано также проведение ряда двусторонних встреч главы украинского государства, в частности, с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и председателем 73-й сессии ГА ООН Марией Фернандо Эспиноза Гарсес.

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В рамках программы пребывания в США Президент Украины также примет участие в молебне по погибшим Героями Небесной Сотни, а также посетит Филадельфию с целью получения награды "Международный государственный деятель".

Напомним, в конце сентября 2018 года глава украинского государства также принял участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Тогда он также говорил о проблемных вопросах по оккупированному Крыму и войне на востоке Украины, частности, что миротворцы ООН – лучшее решение для урегулирования на Донбассе.

Также президент призывал решить проблему права вето России, которое регулярно накладывается на вопросы по Украине. Читайте полный текст выступления Порошенко на Генассамблее ООН.

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Тег США, Порошенко, ГА ООН

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