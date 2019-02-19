Порошенко в США выступит на Генассамблее ООН: подробности визита

Глава государства посетит не только Нью-Йорк, но и отправится в Филадельфию за наградой

Фото: Getty Images

Порошенко в США выступит на Генассамблее ООН: подробности визита //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c11/75c/5c6c1175cfcb7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c11/75c/5c6c1175cfcb7.jpg 2019-02-19T16:25:00+02:00 Политика Глава государства посетит не только Нью-Йорк, но и отправится в Филадельфию за наградой

Президент Петр Порошенко 20 февраля отправится в Нью-Йорк, где выступит на заседании Генеральной ассамблеи ООН. На повестке дня будет стоять ситуация на временно оккупированных территориях Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что включение данного вопроса в повестку дня ГА ООН было инициировано Украиной. Проведение дебатов в пятую годовщину начала агрессии Российской Федерации против Украины станет первым комплексным рассмотрением в рамках ГА ООН. Порошенко примет личное участие в дебатах и ​​выступит с речью перед странами-членами ООН.

Кроме того, запланировано также проведение ряда двусторонних встреч главы украинского государства, в частности, с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и председателем 73-й сессии ГА ООН Марией Фернандо Эспиноза Гарсес.

Читайте также Порошенко прямо в Раде подписал закон о курсе Украины в ЕС и НАТО

В рамках программы пребывания в США Президент Украины также примет участие в молебне по погибшим Героями Небесной Сотни, а также посетит Филадельфию с целью получения награды "Международный государственный деятель".

Напомним, в конце сентября 2018 года глава украинского государства также принял участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Тогда он также говорил о проблемных вопросах по оккупированному Крыму и войне на востоке Украины, частности, что миротворцы ООН – лучшее решение для урегулирования на Донбассе.

Также президент призывал решить проблему права вето России, которое регулярно накладывается на вопросы по Украине. Читайте полный текст выступления Порошенко на Генассамблее ООН.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко в США выступит на Генассамблее ООН: подробности визита". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.