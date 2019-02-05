Порошенко верит, что в Раде найдется 300 голосов для закрепления курса на ЕС и НАТО

Он отметил, что верит в парламент и его проукраинскую позицию

Фото: president.gov.ua

Порошенко верит, что в Раде найдется 300 голосов для закрепления курса на ЕС и НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8d9/801/5c58d9801849a.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8d9/801/5c58d9801849a.jpeg 2019-02-05T02:11:00+02:00 Политика Он отметил, что верит в парламент и его проукраинскую позицию

Президент Петр Порошенко надеется, что в Верховной Раде найдется 300 голосов для поддержки во втором чтении законопроекта о закреплении в Конституции курса на ЕС и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Я верю в Верховную Раду Украины. Когда надо было, в самых трудных ситуациях она находила силы для объединения. Вторым основанием для оптимизма является то, что дважды Верховная Рада поддержала этот президентский законопроект о (закреплении в Конституции. – Ред.) курса на ЕС и НАТО, и два раза это было более 300 голосов", – заявил президент.

Читайте также Порошенко рассказал, когда будет решение по членству Украины в НАТО

Он подчеркнул, что голосование за изменения в Конституцию о стратегическом курсе Украины – это украинская система распознавания: "свой – чужой, украинец или русский".

Как известно, утром в четверг, 7 февраля, Верховная Рада рассмотрит проект изменений в Конституцию в части внешнеполитического курса Украины – насчет вступления в ЕС и НАТО. Если в зале будет 300 голосов за, изменения будут окончательно утверждены.

Напомним, в ноябре Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект по членству Украины в ЕС и НАТО. Теперь окончательное решение будет принято на новой сессии парламента, которая начинается уже с февраля.

Отметим, большинство украинцев выступают за вступление в ЕС – об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевским институтом социологии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко верит, что в Раде найдется 300 голосов для закрепления курса на ЕС и НАТО". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...