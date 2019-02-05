Порошенко верит, что в Раде найдется 300 голосов для закрепления курса на ЕС и НАТО
Он отметил, что верит в парламент и его проукраинскую позицию
Президент Петр Порошенко надеется, что в Верховной Раде найдется 300 голосов для поддержки во втором чтении законопроекта о закреплении в Конституции курса на ЕС и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
"Я верю в Верховную Раду Украины. Когда надо было, в самых трудных ситуациях она находила силы для объединения. Вторым основанием для оптимизма является то, что дважды Верховная Рада поддержала этот президентский законопроект о (закреплении в Конституции. – Ред.) курса на ЕС и НАТО, и два раза это было более 300 голосов", – заявил президент.
Он подчеркнул, что голосование за изменения в Конституцию о стратегическом курсе Украины – это украинская система распознавания: "свой – чужой, украинец или русский".
Как известно, утром в четверг, 7 февраля, Верховная Рада рассмотрит проект изменений в Конституцию в части внешнеполитического курса Украины – насчет вступления в ЕС и НАТО. Если в зале будет 300 голосов за, изменения будут окончательно утверждены.
Напомним, в ноябре Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект по членству Украины в ЕС и НАТО. Теперь окончательное решение будет принято на новой сессии парламента, которая начинается уже с февраля.
Отметим, большинство украинцев выступают за вступление в ЕС – об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевским институтом социологии.
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