Порошенко внес законопроект о выборах в областях с военным положением

Военное положение не станет помехой для проведения выборов в ОТО, считает глава государства

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №9357, которым регулируется вопрос проведения местных выборов в областях, где введено военное положение.

Глава государства обозначил законопроект о внесении изменения в статью 28 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" по обеспечению проведения местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря, как неотложный, но текста документа пока еще нет на сайте парламента.

Отметим, что военное положение в Украине введено в 10 областях и будет действовать до 26 декабря – припадает на дату выборов в объединенных территориальных общинах.

Как известно, в Раду также внесен аналогичный законопроект № 9349 народным депутатом Виктором Кривенко. Проектом предлагается дополнить закон об утверждении военного положения абзацем третьим следующего содержания: "Местные выборы, назначенные до вступления в силу настоящего закона, проводятся в порядке и сроки, установленные законом "О местных выборах". Закон вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, недавно Порошенко заявлял, что сделает все возможное, чтобы провести выборы в объединенных общинах. Глава государства подчеркнул, что, несмотря на угрозы российской агрессии, в Украине на сегодняшний день демократия не нарушена.