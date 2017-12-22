Порошенко: Войну с РФ пока не выиграли, но победа точно впереди

Президент Петр Порошенко отметил важную роль украинской дипломатии в противостоянии российской агрессии и отметил, что Украина обязательно победит.

Об этом он сказал во время выступления по случаю 100-летия украинской дипломатической службы.

"Как и 100 лет назад, наша сегодняшняя борьба идет именно за нашу европейскость. Как и 100 лет назад, много кто в мире не вынес уроков из прошлого и продолжает очень опасные маневры вокруг грабель с надписью – "заигрывания с Россией", грабель с надписью "умиротвори агрессора". Как и 100 лет назад, перед Украиной никто сейчас не расстилает красную дорожку с надписью евроинтеграция. За нашу с вами свободу и европейскость нам с вами приходится бороться каждый день несказанно большой ценой жизней. Но мы поняли главное, что наша дипломатия не может победить без очень мощной, сильной, патриотической украинской армии, а армии нужна сильная дипломатия", – заявил Порошенко.

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Он выразил уверенность, что хоть Украина еще не выиграла войну у РФ, но точно в ней победит.

"Обеспечение международной поддержки и ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, укрепление международной коалиции в поддержку нашей с вами борьбы против российской агрессии я считаю одним из главных трех своих приоритетов вместе с развитием Вооруженных сил и рядом с решительном прогрессом в совершении реформ. Недооценку дипломатического фронта Украина никогда больше не допустит. Я далек от того, чтобы недооценивать агрессора, который, как на военном, так и на дипломатическом фронте борется с нами. И, несмотря на выигранные дипломатические битвы, хочу заявить, что войну мы с вами еще не выиграли, но победа у нас точно впереди", – подчеркнул глава государства.

Напомним, вчера, 21 декабря, ЕС официально продлил ограничительные меры против России. Петр Порошенко назвал продление санкций против РФ адекватным ответом на эскалацию конфликта на Донбассе.