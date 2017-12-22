Порошенко: Войну с РФ пока не выиграли, но победа точно впереди
Украина больше не будет недооценивать дипломатический фронт в противостоянии России
Президент Петр Порошенко отметил важную роль украинской дипломатии в противостоянии российской агрессии и отметил, что Украина обязательно победит.
Об этом он сказал во время выступления по случаю 100-летия украинской дипломатической службы.
"Как и 100 лет назад, наша сегодняшняя борьба идет именно за нашу европейскость. Как и 100 лет назад, много кто в мире не вынес уроков из прошлого и продолжает очень опасные маневры вокруг грабель с надписью – "заигрывания с Россией", грабель с надписью "умиротвори агрессора". Как и 100 лет назад, перед Украиной никто сейчас не расстилает красную дорожку с надписью евроинтеграция. За нашу с вами свободу и европейскость нам с вами приходится бороться каждый день несказанно большой ценой жизней. Но мы поняли главное, что наша дипломатия не может победить без очень мощной, сильной, патриотической украинской армии, а армии нужна сильная дипломатия", – заявил Порошенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Он выразил уверенность, что хоть Украина еще не выиграла войну у РФ, но точно в ней победит.
"Обеспечение международной поддержки и ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, укрепление международной коалиции в поддержку нашей с вами борьбы против российской агрессии я считаю одним из главных трех своих приоритетов вместе с развитием Вооруженных сил и рядом с решительном прогрессом в совершении реформ. Недооценку дипломатического фронта Украина никогда больше не допустит. Я далек от того, чтобы недооценивать агрессора, который, как на военном, так и на дипломатическом фронте борется с нами. И, несмотря на выигранные дипломатические битвы, хочу заявить, что войну мы с вами еще не выиграли, но победа у нас точно впереди", – подчеркнул глава государства.
Напомним, вчера, 21 декабря, ЕС официально продлил ограничительные меры против России. Петр Порошенко назвал продление санкций против РФ адекватным ответом на эскалацию конфликта на Донбассе.
Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко: Войну с РФ пока не выиграли, но победа точно впереди". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"