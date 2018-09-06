Порошенко: Все вооружение, которое видели на параде, должно поступить в ВСУ

Сегодня, 18:02

Глава государства рассказал, какими новыми вооружениями на сегодняшний день обладает Украина

Военный парад в Киеве. Фото: mil.gov.ua
Военный парад в Киеве. Фото: mil.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко призвал вооружить украинских военных вооружением, которое было показано на военном параде в Киеве на День Независимости. Об этом он заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

"Все, что мы видели на военном параде, в том числе и в качестве исследовательских образцов, незамедлительно должно поступить в войска. Иначе – это все показуха. Иначе – этого всего не нужно", – сказал он.

Порошенко напомнил, что силами украинского оборонпрома разработаны крылатые ракеты, высокоточное оружие с повышенным радиусом действия в отношении систем залпового огня, новейшая бронетехника, новые корабли, новые системы радиоэлектронной борьбы, новейшие средства связи и многое другое. И всего этого удалось достичь за четыре года, подчеркнул президент.

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Также глава государства считает, что Украина должна воспользоваться лицензионными соглашениями и решениями о предоставлении Украине летального оружия, начиная от антиснайперских комплексов и заканчивая современными с повышенным радиусом действия контрбатарейными средствами, а также систем противовоздушной обороны и пополнением Воздушных сил.

Напомним, 24 августа в Киеве прошел военный парад по случаю Дня Независимости Украины. В нем приняли участие около 4500 военных и 250 единиц техники, в том числе авиация. В этом году впервые на параде маршировали 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны. Кроме того, по Крещатику прошлись военные из 18 стран мира – около 300 человек.

Ранее командующий Операцией объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал об изменениях в украинской армии. Войско хорошо обучено и подготовлено к противодействию российской угрозе, что отмечают даже в НАТО, подчеркнул генерал. Он подчеркнул, что также закупаются очень дорогие тепловизоры для военных.
Порошенко, военные, ВСУ, вооружение, военный парад

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"Сегодня"

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