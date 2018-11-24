Порошенко встретился с президентом Латвии (ОБНОВЛЕНО)

Президент Украины Петр Порошенко встретился с латвийским лидером Раймондсом Вейонисом в Киеве. Об этом сообщается в Twitter главы государства.

"Начал встречу с президентом Латвии. Латвия, как и около трех десятков стран мира, признала Голодомор 1932-33 гг. геноцидом украинского народа", – отмечается в сообщении.

Также президент выразил благодарность "дружественному латвийскому народу за солидарность с украинцами".

Кроме того, глава государства сообщил о вручении латвийскому коллеге Ордена Ярослава Мудрого первой степени за весомый взнос в поддержку Украины.

Порошенко напомнил также, что Латвия еще 10 лет назад признала Голодомор геноцидом украинского народа и выразил высокую оценку поддержке солидарности в установлении правды об этом ужасном преступлении.

Отдельно президент поблагодарил Латвию за помощь Украине в приближении к стандартам НАТО и заявил об "эффективном сотрудничестве в обмене опытом".

Кроме того, Порошенко заявил о том, что лидеры двух стран согласились с тем, что Россия должна понести ответственность за нарушения прав человека, преследование украинцев и крымских татар в Крыму, а также за незаконное удержание украинских политических заключенных.

Отметим, что Порошенко был с визитом в Латвии в апреле 2017 года. Тогда президенты Украины и Латвии обсуждали конфискованные миллионы и санкции против России. Порошенко поблагодарил эту страну за поддержку европейских стремлений Украины.

А недавно глава государства поздравил латвийцев по случаю 100-летия провозглашения независимости Латвийской Республики, и пожелал этой стране мира, процветания и благополучия.

Также напомним, что накануне глава государства провел встречу с президентом Словацкой Республики Андреем Киской, который прибыл в нашу страну с рабочим визитом.

В соответствии с программой встречи президенты провели переговоры "с глазу на глаз", после чего прошли переговоры официальных делегаций в расширенном составе.