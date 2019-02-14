Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,09
30,63
УКР
Главная Больше  Новости политики

Порошенко выступит с докладом по Донбассу на Генассамблее ООН

Сегодня, 12:21

Глава государства в сентябре прошлого года уже выступал в Нью-Йорке и поднимал вопрос миротворцев

Фото: AFP
Порошенко выступит с докладом по Донбассу на Генассамблее ООН //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/540/ef0/5c6540ef0e966.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/540/ef0/5c6540ef0e966.jpg Политика Глава государства в сентябре прошлого года уже выступал в Нью-Йорке и поднимал вопрос миротворцев

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Харьков заявил, что на следующей неделе выступит на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, перед мировым сообществом он будет говорить о ситуации на оккупированных территориях Донбасса.

"Меньше чем через неделю с трибуны Генассамблеи ООН буду впервые докладывать о ситуации на оккупированных территориях, требуя защиты территориальной целостности и независимости Украины. Поскольку за эту оккупацию Украины заплатила самую высокую цену – жизнью своих героев", – заявил Порошенко.

Читайте также

Глава государства отметил, что российская аннексия Крыма и оккупация части Донбасса нанесли тяжелый удар по украинской промышленности.

"Но хотел бы напомнить, что планомерное и целенаправленное вытеснение украинских предприятий с российского рынка началось еще с начала 2000-х годов", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, в конце сентября 2018 года глава украинского государства также принял участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Тогда он также говорил о проблемных вопросах по оккупированному Крыму и войне на востоке Украины, частности, что миротворцы ООН – лучшее решение для урегулирования на Донбассе.

Также президент призывал решить проблему права вето России, которое регулярно накладывается на вопросы по Украине. Читайте полный текст выступления Порошенко на Генассамблее ООН.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Донбасс, Порошенко, доклад, ГА ООН

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко выступит с докладом по Донбассу на Генассамблее ООН". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко записал строки в рукописную Библию, которую создают тысячи украинцев

Вчера, 21:37

Планируется, что всего в переписывании примут участие около 30 тысяч христиан со всей страны

Порошенко в 2018 году помиловал 14 осужденных

Вчера, 01:23

В прошлом году глава государства издал четыре указа, которыми помиловал девять женщин и пятеро мужчин

Все подробности визита Порошенко в Одесскую область

12 февраля, 21:44

Президент дал старт движению авто по объездной вокруг Рени, которую чинили с 2015-го 

Украинская экономика растет 12 кварталов подряд – Порошенко

12 февраля, 16:09

Президент призвал иностранных инвесторов вкладывать средства в страну

Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Украина под водой: ученые показали, где будет берег Черного моря

Беглый бизнесмен Украины владеет самой дорогой виллой в ФРГ - СМИ

РФ вскоре получит суперпартию гробов: мрачный прогноз блогера

В Украине урежут пенсии: кому и как

Украинцам уменьшат пенсии

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Лавров сделал новое заявление по Украине

Зеленский задел украинцев за живое: народ ответил слуге народа
Загрузка...

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

Сегодня, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Вчера, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

12 февраля, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

12 февраля, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

5 модных причесок 2019 года, которые подойдут всем

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко