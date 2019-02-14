Порошенко выступит с докладом по Донбассу на Генассамблее ООН

Глава государства в сентябре прошлого года уже выступал в Нью-Йорке и поднимал вопрос миротворцев

Фото: AFP

Порошенко выступит с докладом по Донбассу на Генассамблее ООН //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/540/ef0/5c6540ef0e966.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/540/ef0/5c6540ef0e966.jpg 2019-02-14T12:21:00+02:00 Политика Глава государства в сентябре прошлого года уже выступал в Нью-Йорке и поднимал вопрос миротворцев

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Харьков заявил, что на следующей неделе выступит на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, перед мировым сообществом он будет говорить о ситуации на оккупированных территориях Донбасса.

"Меньше чем через неделю с трибуны Генассамблеи ООН буду впервые докладывать о ситуации на оккупированных территориях, требуя защиты территориальной целостности и независимости Украины. Поскольку за эту оккупацию Украины заплатила самую высокую цену – жизнью своих героев", – заявил Порошенко.

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Глава государства отметил, что российская аннексия Крыма и оккупация части Донбасса нанесли тяжелый удар по украинской промышленности.

"Но хотел бы напомнить, что планомерное и целенаправленное вытеснение украинских предприятий с российского рынка началось еще с начала 2000-х годов", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, в конце сентября 2018 года глава украинского государства также принял участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Тогда он также говорил о проблемных вопросах по оккупированному Крыму и войне на востоке Украины, частности, что миротворцы ООН – лучшее решение для урегулирования на Донбассе.

Также президент призывал решить проблему права вето России, которое регулярно накладывается на вопросы по Украине. Читайте полный текст выступления Порошенко на Генассамблее ООН.

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