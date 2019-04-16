Порошенко: За войну на Донбассе мы платим самую большую цену

Президент высказал мнение, что для страны-агрессора России последствия ее действий уже стали тяжелым бременем

Фото: AFP

Президент Петр Порошенко убежден, что в ближайшее время после президентских выборов будет поднят вопрос установления мира в Украине.

"Я твердо убежден, что мы будем иметь возможность уже в кратчайшие сроки ставить вопрос о том, чтобы на украинскую землю пришел сначала мир, а потом началась деоккупация", – заявил глава государства в прямом эфире одного из украинских телеканалов, сообщает пресс-служба президента.

Также Порошенко высказал мнение, что для страны-агрессора России последствия ее действий уже стали тяжким бременем.

"Мы знаем, что, когда, как и кто ответственен, и мы чувствуем, что Россия дальше не сможет терпеть ситуацию, потому что санкции очень болезненно ударили по ее экономике. Россия только из-за санкций заплатила 150 миллиардов долларов потерь. И это данные, приведенные компанией Bloomberg. 10% ВВП. Дополнительно выделяет из своего бюджета на содержание этих оккупированных территорий 2 млрд на Донецк и Луганск и 2 млрд на Крым. И сегодня даже для такой страны, как Россия, это очень тяжелая ноша", – констатировал глава государства.

Президент еще раз подчеркнул, что ключ от мира не в Украине.

"Ключ от мира находится не там, где кое-кто думает – что он в Киеве, Брюсселе или Вашингтоне. Ключ от мира находится в Москве. И Путин не доставал этот ключ. Не мы же стреляем. Не мы пришли на русскую землю. Не мы хотим русской крови", – сказал он.

Порошенко отметил, что "нет в мире нации, народа и президента, который бы больше, чем Порошенко, украинцы, государство Украина хотели бы и стремились к миру".

"Ведь мы платим за эту войну самую большую цену. И Путин пытался переждать для того, чтобы если был бы кто-то другой, если бы можно было оставить себе Крым навсегда. И сейчас мы уверены в том, что не должны предоставить эту возможность", – подчеркнул глава государства.

Он также высказал мнение, что Путин, в том числе и на переговорах с другими лидерами, будет говорить, что сразу же после выборов президента будет готов идти на решительные шаги, в том числе и реализацию договоренностей под которыми стоит его подпись.

"Это был дипломатический успех Украины, потому что подпись Путина с гарантиями всего, о чем я вам сказал, была получена 12 февраля 2015 под документом, который носит название Минские договоренности", - напомнил президент.

Ранее во вторник Порошенко не исключил, что "на полях" праздничных мероприятий может состояться саммит "нормандской четверки" (Украина – Франция – Германия - Россия).

Также Порошенко заявил, что на сегодня цена военной агрессии кого бы то ни было в отношении Украины будет выше, чем в 2014 году.

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