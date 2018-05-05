Порошенко забраковал закон о дипломатической службе и вернул его в Раду: стала известна причина

5 Мая 2018, 13:55

Глава государства указал на главную проблему принятого Верховной Радой документа

Порошенко ветировал закон. Фото: president.gov.ua
Порошенко ветировал закон. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко не одобрил закон "О дипломатической службе", который был принят парламентом в декабре прошлого года. Об этом говорится в тексте предложений президента к Верховной Раде.

Главу государства не устроила норма, согласно которой Министерство иностранных дел обязано консультироваться с Комитетом Рады по иностранным делам о назначении послов. Согласно ранее принятому документу, перед внесением кандидатуры дипломата для назначения за границу на рассмотрение президенту МИД должен сначала проконсультироваться с Комитетом.

"Это не соответствует конституционно определенным статусом и полномочиями комитетов Верховной Рады Украины. Как известно, Конституция Украины, которая исчерпывающе определила полномочия Верховной Рады (часть вторая статьи 85), не предусматривает для парламента никаких полномочий по избранию, назначению, утверждению или предоставлению согласия на назначение на должности", – говорится в пояснении президента.

Согласно закону о комитетах Верховной Рады, парламентские комитеты проводят предварительное обсуждение кандидатур лишь тех должностных лиц, которых парламент назначает, утверждает или дает согласие на их назначение.

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Кроме того, президент не согласен с наделением Кабинета министров полномочиями по определению статуса, задач и функций специальных миссий, которые определены как временные, представляют Украину и направляются в другое государство.

Согласно регламенту Верховной Рады, после наложения вето президента и направления в парламент предложений по законопроекту результаты голосования за него считаются отмененными и открывается процедура его повторного рассмотрения в парламенте.

Как ранее сообщалось, в январе Кабинет министров принял постановление об обязанности дипломатов проходить проверку у психиатра. Часть дипломатов считают это оскорблением, а эксперты предлагают проверить еще и депутатов.
закон, рада, Порошенко, дипломатическая служба

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Источник:

"Сегодня"

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