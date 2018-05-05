Порошенко осудил проявления антисемитизма в Украине

По мнению президента, в нашей стране нет места для дискриминации и нетерпимости

Президент Украины Петр Порошенко решительно осудил проявление антисемитизма во время выступлений в Одессе, которые произошли 2 мая.

"Реакция украинских правоохранительных органов на такие противоправные действия будет мгновенной. Украина – не место для дискриминации и нетерпимости по любым признакам, ведь уважение к жизни и достоинства каждого человека являются высшей ценностью для Украинского государства", – заявил он.

Напомним, 2 мая в Одессе на "Марше украинского порядка", организованного националистическими движениями, глава местного "Правого сектора" Татьяна Сойкина выкрикивала антисемитские лозунги. Полиция уже открыла уголовное производство о нарушении расового национального равноправия граждан.

Кроме того, не так давно на ряде зданий в центре Одессы появились надписи оскорбительного антисемитского содержания так или иначе связанных с еврейской диаспорой.

А в Министерстве внутренних дел Украины недавно опровергли обвинения 57 американских конгрессменов в финансировании антисемитизма.