Порошенко осудил проявления антисемитизма в Украине

5 Мая 2018, 13:28

По мнению президента, в нашей стране нет места для дискриминации и нетерпимости


Президент Украины Петр Порошенко решительно осудил проявление антисемитизма во время выступлений в Одессе, которые произошли 2 мая.

"Реакция украинских правоохранительных органов на такие противоправные действия будет мгновенной. Украина – не место для дискриминации и нетерпимости по любым признакам, ведь уважение к жизни и достоинства каждого человека являются высшей ценностью для Украинского государства", – заявил он.

Напомним, 2 мая в Одессе на "Марше украинского порядка", организованного националистическими движениями, глава местного "Правого сектора" Татьяна Сойкина выкрикивала антисемитские лозунги. Полиция уже открыла уголовное производство о нарушении расового национального равноправия граждан.

Кроме того, не так давно на ряде зданий в центре Одессы появились надписи оскорбительного антисемитского содержания так или иначе связанных с еврейской диаспорой. 

А в Министерстве внутренних дел Украины недавно опровергли обвинения 57 американских конгрессменов в финансировании антисемитизма.

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"Сегодня"

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