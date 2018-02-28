Порошенко заявил, что был очарован Саакашвили

Сегодня, 16:43

Президент заявил, что гражданство грузинскому политику он предоставил сознательно

Петр Порошенко. Фото: gettyimage
Петр Порошенко. Фото: gettyimage

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили сам довел ситуацию до того, что был депортирован из Украины. Об этом на пресс-конференции заявил президент Петр Порошенко.

"Гражданство я предоставил сознательно, я был очарован перспективами и инициативами, которые Саакашвили мог принести в Украину ... касательно борьбы с коррупцией и реформирования системы власти ... Ни у кого не было таких возможностей, чтобы продемонстрировать результат. А результаты мы все видели – они отсутствовали", – сказал он.

"Если бы этой проверки (на законность предоставления гражданства- Ред.) не было, возможно бы оставались мечты и планы. Но Михеил сам к этому привел", – добавил Порошенко.

Напомним, Михеил Саакашвили был задержан 12 февраля в киевском ресторане. За ним приехали три "буса". Позже стало известно, что политика задержали сотрудники Погранслужбы по поручению Миграционной службы. После задержания его сразу повезли в аэропорт и отправили самолетом в Варшаву (Польша).
Порошенко, саакашвили, гражданство

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко заявил, что был очарован Саакашвили ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Северион Дангадзе. Фото из открытых источников

Апелляционный суд оставил за решеткой соратника Саакашвили

Вчера, 21:50

Севериона Дангадзе подозревают в госизмене и содействии участникам преступных организаций

Политика

Михеил Саакашвили. Фото: AFP

Кто заменит Саакашвили - спецрепортаж "По следам наследия гастролера"

24 Февраля, 10:41

Михо выгнали из Украины, но кто-то может перетянуть его "одеяло" на себя
Загрузка...

Политика

Сторонники Саакашвили хотели взорвать Верховную Раду - Луценко

23 Февраля, 23:22

У одного из сторонников Саакашвили изъяли 20 кг пластида, сообщил генпрокурор

Политика

Михеил Саакашвили. Фото: AFP

Саакашвили больше не нужен ни в Грузии, ни в Украине – Al Jazeera

23 Февраля, 10:53

Наряду с Россией Михо делает больше всех, чтобы дискредитировать Украину

Политика

Михеил Саакашвили. Фото: AFP

В ГПУ надеются допросить Саакашвили по делу об убийствах на Майдане

20 Февраля, 02:51

Донской утверждает, что отсутствие возможности провести допрос Саакашвили не приостановит процесс расследования

Украина

Фото: Даниил Павлов

Саакашвили запретили въезд в Украину сроком на три года

21 Февраля, 19:58

В Госпогранслужбе сообщили, на каком основании экс-президенту Грузии был запрещен въезд
Загрузка...