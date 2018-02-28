Порошенко заявил, что был очарован Саакашвили

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили сам довел ситуацию до того, что был депортирован из Украины. Об этом на пресс-конференции заявил президент Петр Порошенко.

"Гражданство я предоставил сознательно, я был очарован перспективами и инициативами, которые Саакашвили мог принести в Украину ... касательно борьбы с коррупцией и реформирования системы власти ... Ни у кого не было таких возможностей, чтобы продемонстрировать результат. А результаты мы все видели – они отсутствовали", – сказал он.

"Если бы этой проверки (на законность предоставления гражданства. - Ред.) не было, возможно бы оставались мечты и планы. Но Михеил сам к этому привел", – добавил Порошенко.

Напомним, Михеил Саакашвили был задержан 12 февраля в киевском ресторане. За ним приехали три "буса". Позже стало известно, что политика задержали сотрудники Погранслужбы по поручению Миграционной службы. После задержания его сразу повезли в аэропорт и отправили самолетом в Варшаву (Польша).