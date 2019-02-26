Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией
Украинские военные тоже не сидят на месте и проведена серьезная работа по укреплению войск для отражения возможной атаки
Президент Петр Порошенко не исключает варианта масштабного военного вторжения России в Украину, о чем свидетельствует наращивание войск вблизи границы. Об этом он сказал на открытии оперативно-стратегического сбора руководящему составу Вооруженных сил.
"Считаю, что угроза полномасштабной войны вполне реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника вблизи государственной границы Украины в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и в аннексированном Крыму", – сказал он.
Порошенко напомнил, что в ответ на военные вызовы была переформатирована Антитеррористическая операция на Операцию объединенных сил, проведена значительная работа по реформированию управления ВСУ в соответствии со стандартами НАТО, сформирован ряд новых боевых бригад и военных частей оперативного, тылового и технического обеспечения.
"На потенциально угрожающих направлениях проведено наращивание соответствующих группировок войск. Усиленно систему противовоздушной обороны. Увеличен авиационный парк и боевой состав зенитных ракетных войск", – подчеркнул президент.
Отметим, что вблизи украинской границе Россия сосредоточила огромное количество войск, о чем, конечно же, известно украинскому военному командованию. Так, начальник Генерального штаба Виктор Муженко отмечал, что угроза российского вторжения сегодня самая высокая с 2014 года. Спутниковые снимки доказывают, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной, отметил он. По его данным, с середины сентября более чем в два раза увеличилось количество танков на расстоянии в 18 км от украинской границы.
В свою очередь командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял, что Украина готова отразить наступление России. Он напомнил, что у России только на Донбассе более 400 танков, однако у украинской армии появилось современное высокоточное оружие.
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