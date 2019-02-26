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Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией

Сегодня, 09:51

Украинские военные тоже не сидят на месте и проведена серьезная работа по укреплению войск для отражения возможной атаки

Фото: Минобороны РФ
Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/4ef/9c1/5c74ef9c10add.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/4ef/9c1/5c74ef9c10add.jpg Политика Украинские военные тоже не сидят на месте и проведена серьезная работа по укреплению войск для отражения возможной атаки

Президент Петр Порошенко не исключает варианта масштабного военного вторжения России в Украину, о чем свидетельствует наращивание войск вблизи границы. Об этом он сказал на открытии оперативно-стратегического сбора руководящему составу Вооруженных сил.

"Считаю, что угроза полномасштабной войны вполне реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника вблизи государственной границы Украины в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и в аннексированном Крыму", – сказал он.

Порошенко напомнил, что в ответ на военные вызовы была переформатирована Антитеррористическая операция на Операцию объединенных сил, проведена значительная работа по реформированию управления ВСУ в соответствии со стандартами НАТО, сформирован ряд новых боевых бригад и военных частей оперативного, тылового и технического обеспечения.

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"На потенциально угрожающих направлениях проведено наращивание соответствующих группировок войск. Усиленно систему противовоздушной обороны. Увеличен авиационный парк и боевой состав зенитных ракетных войск", – подчеркнул президент.

Отметим, что вблизи украинской границе Россия сосредоточила огромное количество войск, о чем, конечно же, известно украинскому военному командованию. Так, начальник Генерального штаба Виктор Муженко отмечал, что угроза российского вторжения сегодня самая высокая с 2014 года. Спутниковые снимки доказывают, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной, отметил он. По его данным, с середины сентября более чем в два раза увеличилось количество танков на расстоянии в 18 км от украинской границы.

В свою очередь командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял, что Украина готова отразить наступление России. Он напомнил, что у России только на Донбассе более 400 танков, однако у украинской армии появилось современное высокоточное оружие.

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Тег Россия, война, Порошенко, вторжение

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