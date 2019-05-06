После катастрофы в "Шереметьево" Зеленский напомнил России о жизнях пленных украинцев

Гибель десятков россиян должна заставить российское руководство задуматься о жизни украинцев, которые находятся в плену, считает Зеленский

Фото: facebook.com/sluga95.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в "Шереметьево", в которой пострадал и украинец. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он также вспомнил гибель украинцев на Донбассе из-за "русского мира", а также недавние теракты на Шри-Ланке.

"Жизнь – это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в "Шереметьево". Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким, и будем помнить о тех, кого больше нет", – написал Зеленский.

Также новоизбранный президент отметил, что в Украине ежедневно думают о пленных украинцах, которых удерживает Россия.

Читайте также Трагедия в "Шереметьево": появилось новое видео из салона горящего самолета

"Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий. Чтобы иметь шанс в этом мире, должны поставить человека и его жизни главной целью", – добавил он.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100. Инцидент произошел при аварийной посадке самолета вскоре после вылета по рейсу Москва – Мурманск. Авиалайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При этом приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. Как стало известно, жертвами ЧП стал 41 человек. В Мурманской области РФ объявили трехдневный траур.

Позже была названа основная причина гибели людей. Как рассказали участники авиакатастрофы, "некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов авилайнера, и они погибли в огне". В то же время в Следственном комитете РФ рассматривают различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

В свою очередь командир сгоревшего в "Шереметьево" самолета восстановил хронологию катастрофы. Он подтвердил, что самолет загорелся после посадки, а не в полете, хотя именно в воздухе в него ударила молния.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " После катастрофы в "Шереметьево" Зеленский напомнил России о жизнях пленных украинцев". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"