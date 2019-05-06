Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,54
УКР
Главная Больше  Новости политики

После катастрофы в "Шереметьево" Зеленский напомнил России о жизнях пленных украинцев

6 мая, 14:55

Гибель десятков россиян должна заставить российское руководство задуматься о жизни украинцев, которые находятся в плену, считает Зеленский

Фото: facebook.com/sluga95
Фото: facebook.com/sluga95.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в "Шереметьево", в которой пострадал и украинец. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он также вспомнил гибель украинцев на Донбассе из-за "русского мира", а также недавние теракты на Шри-Ланке.

"Жизнь – это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в "Шереметьево". Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким, и будем помнить о тех, кого больше нет", – написал Зеленский.

Также новоизбранный президент отметил, что в Украине ежедневно думают о пленных украинцах, которых удерживает Россия.

Читайте также

"Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий. Чтобы иметь шанс в этом мире, должны поставить человека и его жизни главной целью", – добавил он.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100. Инцидент произошел при аварийной посадке самолета вскоре после вылета по рейсу Москва – Мурманск. Авиалайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При этом приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. Как стало известно, жертвами ЧП стал 41 человек. В Мурманской области РФ объявили трехдневный траур.

Позже была названа основная причина гибели людей. Как рассказали участники авиакатастрофы, "некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов авилайнера, и они погибли в огне". В то же время в Следственном комитете РФ рассматривают различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

В свою очередь командир сгоревшего в "Шереметьево" самолета восстановил хронологию катастрофы. Он подтвердил, что самолет загорелся после посадки, а не в полете, хотя именно в воздухе в него ударила молния.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, самолет, Зеленский, авиакатастрофа, шереметьево

Вы сейчас просматриваете новость " После катастрофы в "Шереметьево" Зеленский напомнил России о жизнях пленных украинцев". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Меня спасло чудо: рассказ украинки, которая должна была быть на борту взорвавшегося в Москве самолета

Сегодня, 14:52

Женщина призналась, что в последний момент поменяла дату вылета

Авиакатастрофа "Аэрофлота" в Москве: восстановлены события трагедии

Сегодня, 14:02

Следователи продолжают работать с пассажирами, пережившими жесткую посадку и пожар в "Шереметьево"

"Все было очень быстро": экипаж сгоревшего в Москве самолета рассказал свою версию

Сегодня, 13:30

Бортпроводница рейса SU1492 утверждает, что после взлета самолет попал в тучу, когда произошла вспышка и хлопок

Ни пожарных, ни медиков: очевидец рассказал об авиакатастрофе в Шереметьево

Сегодня, 12:26

Россиянин утверждает, что после посадки самолет не менее пяти минут "просто стоял и горел"

Волк подошел к собаке вплотную: хозяин мог только смотреть

Инаугурация Зеленского: в ЦИК сделали заявление

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

Освобождение Савченко и Рубана: Луценко сделал заявление

Подробности бегства "легитимного" от охранника Януковича

Россияне восхищаются палачом, который уничтожал евреев

Как желатин спасает наши суставы

Ученые нашли гигантскую особь самого опасного в мире шершня

Как привязанность к матери влияет на развитие детей

Голубика дома? Выращенная на окне. Легко. Читай, как это сделать

«Сбежавший с Украины» Матиос объяснил свое исчезновение

Почему вокруг инаугурации развернулось столько споров: все о визите Зеленского в ВР

Сегодня, 07:55

Новый президент настаивает на 19 мая, а в ВР хотят провести церемонию 28-го

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

Вчера, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Большая разборка: кто должен заполнять налоговую декларацию

Вчера, 07:00

Все, что нужно знать о налоговом декларировании, чтобы не пропустить сроки и не получить штраф

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

4 мая, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему

Тайский правитель удивил мир женитьбой на генерале