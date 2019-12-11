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Посмотрит ли Путин сериал с Зеленском: в Кремле дали ответ

11 декабря, 15:20

Дмитрий Песков дал понять, что Кремль не запрещает показ сериала

/ Фото: AFP

В Кремле уверены, что президент России Владимир путин не будет смотреть украинский сериал "Слуга народа", в котором главную роль играет президент Украины Владимир Зеленский (снимался еще до президентства). Об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос, смотрел ли Путин сериал "Слуга народа", он ответил: "Я не думаю, он (Путин) не смотрит сериалы, поэтому я убежден, что он не смотрел и смотреть не будет – ибо времени у него нет".

В то же время Песков отметил, что для показа сериала в России разрешение Кремля получать не нужно. Главное, по его словам, чтобы все было законно.

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"Главное приобрести сериал и соблюдать авторские права, вот и все", – подчеркнул спикер Кремля.

Как сообщали новости "Сегодня", украинский сериал "Слуга народа" будет показывать российский телеканал.

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Напомним, в 2017 году в Украине запретили показ сериала "Сваты". Причиной стало то, что снявшийся в сериале российский актер Федор Добронравов якобы посещал Крым и поддержал его аннексию. В марте 2019 года Добронравову разрешили въезжать на территорию Украины, а запрет на показ сериала "Сваты" был снят по решению суда.

Смотрите видео о том, какие фильмы смотрят украинцы:

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сериал Владимир Зеленский Владимир Путин слуга народа Дмитрий Песков

Источник: УНИАН

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