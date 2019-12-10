Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,24

Российский телеканал покажет украинский сериал "Слуга народа"

10 декабря, 22:33

Премьера состоится в 19:00 по московскому времени

Кадр из сериала "Слуга народа"

Кадр из сериала "Слуга народа"

Телеканал ТНТ 11 декабря впервые на российском телевидении начнет показ сериала "Слуга народа", в котором главную роль сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба канала.



Там назвали сериал "оригинальной сатирой на современную политику и отношения народа и власти в Украине".

Премьера состоится в 19:00 по московскому времени, указано на сайте телеканала. Будут показаны сразу три серии.

Ранее сообщалось, что российская компания "Яндекс" приобрела эксклюзивные права на показ в интернете на территории РФ сериала "Слуга народа", в котором исполнил главную роль нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Так, с 24 мая дня россияне могут смотреть этот сериал по платной подписке на сервисе "КиноПоиск".

Реклама

Как известно, сервисы "Яндекса" (включая "КиноПоиск") заблокированы в Украине. Российские ресурсы утратили лицензию в Украине из-за предоставления данных со своих серверов правоохранительным органам и оборонным ведомствам РФ.

В тренде
Число жертв стрельбы в чешской больнице возросло до шести
Фото: denik.cz

"Яндекс" приобрел права на показ у международного дистрибьютора, шведской компании Eccho rights. Eccho Rights — международная компания по управлению правами с офисами в Стокгольме, Стамбуле, Мадриде и Маниле.

С 22 мая сериал "Слуга народа" был заблокирован на территории России по просьбе правообладателя.

Напомним, в 2017 году в Украине запретили показ сериала "Сваты". Причиной стало то, что снявшийся в сериале россиский актер Федор Добронравов якобы посещал Крым и поддержал его аннексию. В марте 2019 Добронравову разрешили въезжать на территорию Украины, а запрет на показ сериала "Сваты" был снят по решению суда.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия сериал телеканал Владимир Зеленский слуга народа

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встреча
Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видеоПолитика
Зеркаль: Зеленский хочет мира с Россией, но есть одно
Зеркаль: Зеленский хочет мира с Россией, но есть одно "но"Политика
Прогнозы неуместны: в Кремле указали на один момент перед
Прогнозы неуместны: в Кремле указали на один момент перед "нормандской" встречейПолитика
Зеленский опубликовал согласованные выводы саммита в
Зеленский опубликовал согласованные выводы саммита в "нормандском формате": подробностиПолитика
Резонансное убийство в Берлине: Германия выслала российских дипломатов
Резонансное убийство в Берлине: Германия выслала российских дипломатовЕвросоюз
"Всех на всех": Зеленский рассказал, когда может состояться обмен удерживаемыми лицамиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...