Российский телеканал покажет украинский сериал "Слуга народа"

Премьера состоится в 19:00 по московскому времени

Кадр из сериала "Слуга народа"

Телеканал ТНТ 11 декабря впервые на российском телевидении начнет показ сериала "Слуга народа", в котором главную роль сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба канала.





Там назвали сериал "оригинальной сатирой на современную политику и отношения народа и власти в Украине".



Премьера состоится в 19:00 по московскому времени, указано на сайте телеканала. Будут показаны сразу три серии.

Ранее сообщалось, что российская компания "Яндекс" приобрела эксклюзивные права на показ в интернете на территории РФ сериала "Слуга народа", в котором исполнил главную роль нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Так, с 24 мая дня россияне могут смотреть этот сериал по платной подписке на сервисе "КиноПоиск".

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Как известно, сервисы "Яндекса" (включая "КиноПоиск") заблокированы в Украине. Российские ресурсы утратили лицензию в Украине из-за предоставления данных со своих серверов правоохранительным органам и оборонным ведомствам РФ.

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"Яндекс" приобрел права на показ у международного дистрибьютора, шведской компании Eccho rights. Eccho Rights — международная компания по управлению правами с офисами в Стокгольме, Стамбуле, Мадриде и Маниле.

С 22 мая сериал "Слуга народа" был заблокирован на территории России по просьбе правообладателя.

Напомним, в 2017 году в Украине запретили показ сериала "Сваты". Причиной стало то, что снявшийся в сериале россиский актер Федор Добронравов якобы посещал Крым и поддержал его аннексию. В марте 2019 Добронравову разрешили въезжать на территорию Украины, а запрет на показ сериала "Сваты" был снят по решению суда.

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