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Посол Израиля поблагодарил власти Украины за быструю реакцию на проявление антисемитизма в Умани

11 октября, 20:20

Джоэл Лион напомнил о необходимости борьбы с любыми проявлениями антисемитизма

День независимости Израиля

День независимости Израиля / Фото: Pixabay

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Посол Израиля в Украине Джоэл Лион в своем Twitter приветствовал быструю реакцию украинских властей на факт проявления антисемитизма в Умани Черкасской области.

Ранее в пятницу он сообщил в своем микроблоге, что в Умани недалеко от могилы Рабби Нахмана антисемиты нарисовали граффити о наибольшем убийстве евреев в истории с изображением Адольфа Гитлера. Посол проиллюстрировал свое сообщение соответствующим фото.

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Израильский дипломат напомнил о необходимости борьбы с любыми проявлениями антисемитизма.

"Украина должна решительно осудить и привлечь виновных к ответственности", – указал Джоэл Лион.

Вскоре после этого он выставил фото, из которого следует, что граффити стерто.

Как сообщалось, 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Нью-Йорке с представителями еврейских организаций пообещал, что Украина не допустит преступлений, совершенных на почве антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости.

19 августа, выступая на церемонии почтения памяти жертв Бабьего Яра с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Зеленский подчеркнул, что невозможно понять расстрелы евреев, украинцев, ромов и других жертв Бабьего Яра, забыть и простить это преступление, и нельзя допустить его повторения.

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умань Владимир Зеленский Нетаньяху

Источник: Интерфакс-Украина

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