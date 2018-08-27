Посол Украины в Польше объяснил, что делать с историческими манипуляциями

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что некоторые политики манипулируют историческим прошлым в польско-украинских отношениях. Об этом дипломат сказал в Киеве во время заседания пресс-клуба МИД.

Дещица указал, что вопросы исторического прошлого вызывают резонанс в обществе.

"Здесь есть разногласия и между украинскими и польскими историками, и украинскими и польскими политиками", – отметил дипломат.

По его словам, разногласия между историками должны были происходить в академической области, в дискуссиях экспертов и не выноситься на уровень средств массовой информации до тех пор, пока не будут установлены и доказаны факты.

"То же касается политиков. Подход должен быть такой, что есть определенные исторические факты и исторические исследования, и политики их используют, а не политики произносят какие-то заявления, а потом ищут подтверждение среди историков, экспертов или пытаются манипулировать над историческим прошлым", – подчеркнул Дещица.

Он отметил, что исторические недоразумения вызывают определенные "трения" и в обществе, и в политике. В то же время, посол считает, что в двусторонних отношениях должен доминировать подход "Без независимой Польши не будет независимой Украины, а без независимой Украины не будет независимой Польши".

"В том числе и в историческом дискурсе", – добавил к этому Дещица.

Дипломат заявил, что, по его мнению, также должен доминировать подход "Прощаем и просим прощения", если речь идет о прошлом и жертвах, понесенных обеими сторонами.

Отметим, недавно глава МИД Украины Климкин назвал "победой здравого смысла" прекращение уголовного преследования в Польше историка Куприяновича. По словам Климкина, хотя польский Институт нацпамяти и принял решение о закрытии дела, законодательство Польши несет в себе угрозу свободе слова

Как известно, президент Украины Петр Порошенко призвал польскую сторону внести изменения в закон об Институте национальной памяти в части, касающейся интересов Украины.