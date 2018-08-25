"Победа здравого смысла": Климкин оценил закрытие дела против историка Куприяновича

По словам главы МИД, хотя польский Институт и принял решение о закрытии дела, законодательство Польши несет в себе угрозу свободе слова

В Польше прекратили уголовное производство против представителя украинской общины, историка Григория Куприяновича, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Отметим, дело на Куприянвича в Польше завели за выступление в июле с речью в польском селе Сагринь на открытии памятника украинцам-жертвам подразделения Армии Крайовой.

"Прекращение уголовного преследования известного историка и общественного деятеля Григория Куприяновича вызывает у меня очень смешанные чувства. То, что сделал Институт национальной памяти Польши, очень важно для него лично с человеческой точки зрения, и собственно, это и есть победа здравого смысла как такового. Но основа, само существование этого законодательства, изменения в закон об Институте национальной памяти, – они остаются", – написал Климкин на своей странице в Facebook в субботу, 25 августа.

Поэтому, по словам главы МИД Украины, остается пространство для манипуляций и атаки на свободу слова и свободу мысли в Польше.

"Поэтому должны работать дальше. И на самом деле, это законодательство является очень плохим для всех. Но? прежде всего, для Польши и для поляков", – отметил Климкин.

Ранее Киев призвал Варшаву прекратить преследование председателя Украинского общества в Люблине Григория Куприяновича.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко призвал польскую сторону внести изменения в закон об Институте национальной памяти в части, касающейся интересов Украины.