Прапорщиков больше не будет: Рада ввела новые звания в армии

Новый закон приводит воинские звания к стандартам НАТО, но для офицеров ничего не меняется

/ Фото: Минобороны Украины

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №0906 о внедрении новых воинских званий в армии. 278 народных депутатов поддержали документ о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы.

Так, законом усовершенствовано законодательство Украины введением новых воинских званий сержантского и старшинского состава в Вооруженных силах Украины, соответствующие стандартам НАТО. Также повышается роль сержантского и старшинского состава в обучении и воспитании подчиненного личного состава и выполнении ими задач по назначению.

Главное новшество – отказ от звания прапорщик. Ранее в армии были следующие звания: рядовой; старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик. Теперь появились рекрут солдат, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.

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Отметим, что звания офицерского состава остались без изменений. Также смотрите, что изменилось у моряков:

Отметим, что в Украине упраздняют звания прапорщиков и мичманов и вводят линейку сержантско-старшинских званий по западному образцу. Это нужно для приведения воинских званий ВСУ к стандартам НАТО, а также для формирования профессионального сержантского корпуса. Сайт "Сегодня" ранее писал обо всех за и против введения новой системы званий ВСУ.

Чем занималась Рада 17 октября смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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