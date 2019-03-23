Правоохранители раскрыли избирательную "сетку" одной из политсил и изъяли "черную кассу" – ГПУ

Правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность во время распределения 1 млн 300 тысяч гривен

Правоохранители раскрыли избирательную "сетку" одной из политсил и изъяли "черную кассу" – ГПУ 2019-03-23T14:07:00+02:00 Политика Правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность во время распределения 1 млн 300 тысяч гривен















Сотрудники прокуратуры, Службы безопасности Украины и Нацполиции выявили в Одесской области факты незаконной организации избирательного процесса в пользу одной из политических сил. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Сеть противоправной деятельности распространили на территории пяти районов Одесской области: Балтского, Подольского, Окнянского, Кодимского и Савранского. "Черная касса" находилась и работала в режимном помещении одного из отделений ПриватБанка в г.Подольск, а именно в служебном кабинете руководителя указанного отделения, которая с 2011 года занимает должность начальника структурного подразделения банка еще задолго до перевода банковского учреждения в статус государственного", – написала Сарган.

По ее словам, правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность во время распределения 1 млн 300 тыс. грн "на будущее вознаграждение за такие действия подконтрольным членам комиссий и наблюдателям".

"Сетка" – это подкуп представителей избирательных комиссий, которые должны были гарантировать голосование за кандидата на выборах президента Украины. В зависимости от размера избирательного участка представителям комиссий планировали платить 2-3 тыс. грн. Во время обысков правоохранители изъяли списки с личными данными избирателей, сведениями о возможной приверженности кандидатов на выборах, записи с распределением денег между волонтерами и представителями избиркомов, а также другая документация. Зафиксировали схему контроля за голосованием через подконтрольных лиц", - сообщила Сарган.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) и ч.4 ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины).

Сарган не сообщила, в пользу какой именно политической силы действовала незаконная схема подкупа избирателей, однако процитировала слова генпрокурора Юрия Луценко: "На фоне заявлений кандидата Ю. о вселенском подкуп властью – очередные уроки арифметики "черного нала" для ее всеукраинской сети депутата Д.".

Ранее Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура и Государственное бюро расследований вместе с СБУ задержали двух лиц, которые шантажировали и предлагали 5 млн грн за снятие кандидата в президенты Юрия Тимошенко. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"На сегодня у нас есть доказательства, что координировал эту сделку народный депутат от фракции "Батькивщина" (Валерий) Дубиль. Это тот самый депутат, который организовал сеть (в том числе из российских политтехнологов, которые красуются на съезде "Батькивщины" на фоне воинов АТО) для подкупа избирателей за голосование за своего кандидата", – сообщил генпрокурор.

В СБУ сообщили, что преступная организация пыталась создать так называемые "избирательные пирамиды" с целью влияния на выборы президента Украины.

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