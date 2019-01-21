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Правозащитники: Семья политзаключенного Панова третий месяц не знает о нем ничего

Сегодня, 16:57

Известно, что Панов должен находиться в одной из Омских колоний

Правозащитники: Семья политзаключенного Панова третий месяц не знает о нем ничего //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5da/31b/5c45da31b9cf8.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5da/31b/5c45da31b9cf8.jpg Политика Известно, что Панов должен находиться в одной из Омских колоний

Семья политзаключенного Евгения Панова уже третий месяц не знает, где он и что с ним. Об этом заявила мать Панова Вера Котелянец., передает "Крымская правозащитная группа". 

Известно только то, что Панова этапировали в Омскую область. Но исправительных колоний там несколько. В какой из них находится Панов – неизвестно. 

Как отмечают правозащитники, Котелянец обратилась к украинскому консулу в Новосибирске с просьбой уточнить информацию о месте нахождения сына. Но получила лишь ответ, что ее обращение принято и обрабатывается. 

Подчеркнем, что УФСИН РФ подтвердило информацию, что 6 декабря 2018 года Панова этапировали в Омскую область. Но подтверждения того, что политзаключенный прибыл в колонию не поступило.

Напомним, в августе 2016 года ФСБ России объявила о задержании в оккупированном Крыму группы "украинских диверсантов". Якобы они готовили теракты на полуострове. 

Летом 2018 года "суд" в оккупированном Россией Крыму приговорил фигуранта дела "украинских диверсантов" Панова к 8 годам колонии строгого режима. 25 октября Верховный суд России признал якобы "законным" приговор Панову.

Ранее мы также писали о том, что ФСБ под выдуманными предлогами задерживает украинцев и объявляет их диверсантами.

Крым, этапирование, Панов, политзаключенный

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