Выборы в ОРДЛО: по каким законам могут пройти и кто может участвовать

/ Фото: AFP

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Так называемая "Формула Штайнмаейра", предварительно согласованная украинской стороной в начале октября, что вызвало огромный резонанс в нашей стране, – это история о выборах. О выборах исключительно на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей. И исключительно в местные советы. И пока политики и граждане дискутируют, приемлем или крайне опасен для украинского государства предложенный в формуле механизм, попробуем заглянуть чуть дальше. И попытаться понять, какими могут быть гипотетические выборы в ОРДЛО.

Что говорит Минск-2

Выборы на оккупированных территориях (или в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, как это дипломатично называется в международных документах и законах Украины, базирующихся на международных соглашениях) – небольшая, но крайне важная часть Минских договоренностей. По большому счету, от их результата будет зависеть, кто в итоге получит контроль над освобожденными территориями, как будут выстраиваться взаимоотношения Донецка, Луганска и Киева. В конце концов, успех реинтеграции. Не удивительно, что именно на 12-м пункте "Минска-2" вопрос реализации договоренностей застопорился на долгие годы.

Итак, как вопрос местных выборов был решен на встрече Нормандской четверки в феврале 2015 года. В соглашении вопрос выборов упоминается несколько раз. Так, пункт 4 Минских договоренностей гласит:

"В первый день после отвода начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона…"

В 9-м пункте соглашений присутствует еще одно упоминание выборов, крайне важное. Поскольку именно к выборам привязаны условия восстановления Украиной контроля над границей:

"Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов…"

Наконец, уже упомянутый 12-й пункт Минских соглашений полностью посвящен вопросу выборов:

"На основании Закона Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" вопросы, касающиеся местных выборов, будут обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней контактной группы. Выборы будут проведены с соблюдением соответствующих стандартов ОБСЕ при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ".

Как видно из вышесказанного, Минские соглашения достаточно неконкретны в данном вопросе и предполагали дальнейшую его отработку сторонами. При этом, как уже отмечал сайт "Сегодня", Минск-2 вообще неконкретен, что позволяло сторонам интерпретировать договоренности. Так, к примеру, Украина полагает, что наличие каких-либо незаконных вооруженных формирований на территории ОРДЛО на момент местных выборов априори не позволяет говорить о волеизъявлении по стандартам ОБСЕ.

Конкретная формула

Собственно, как вариант интерпретации Минских договоренностей и появилась "формула Штайнмайера". Изначально предполагавшая конкретизацию и детализацию вопросов, связанных именно с выборами.

Так, в письме, подписанном министрами иностранных дел Германии Вальтером Штайнмайером и Франции Лораном Фабиусом в ноябре 2015 года, предполагалась следующая очередность действий сторон. Политическая группа в составе ТКГ (при участии представителей т.н. "ЛНР" и "ДНР" – тем самым выполнялись требования п.п. 4 и 12 Минских соглашений, -"Сегодня") готовит проект специального закона о местных выборах в отдельных районах Луганской и Донецкой областей. Украинский парламент в течение месяца утверждает разработанный проект. Еще три месяца давалось Украине и ОРДЛО на организацию выборов. То есть предполагалось, что с момента утверждения проекта до дня выборов должно пройти максимум четыре месяца.

В письме также говорилось, что кандидаты на время выборов получают неприкосновенность. По результатам выборов должны вступить в силу амнистия и закон об особенностях самоуправления в ОРДЛО – сперва на временной, а после признания ОБСЕ выборов отвечающими стандартам – на постоянной основе.

Помимо этого в письме значительное внимание уделялось основополагающим для проведения выборов вопросам. Так, в частности, выдвигалось требование гарантировать без дискриминаций право граждан претендовать на выборные политические или общественные должности индивидуально или в качестве представителей политических партий. Отдельный пункт был посвящен вопросу освещения выборов СМИ: западные дипломаты требовали у сторон подтверждения, что сотрудникам масс-медиа не будет создаваться никаких административных или законодательных препятствия для работы на этих выборах.

Были высказаны предложения по организации работы избирательных комиссий. Так, подписанты предлагали сторонам рассмотреть в процессе подготовки специального закона о местных выборах в ОРДЛО несколько вариантов. В частности, создать временную местную избирательную комиссию либо же совместные (представителей ОРДЛО и Украины) избирательные комиссии.

Наконец, изначально "формула Штайнмайера" уделяла значительное внимание правам переселенцев. Так, стороны акцентировали, что граждане Украины, выехавшие из ОРДЛО, должны быть обеспечены правом избирать и быть избранными на местных выборах.

Как известно, "формула Штайнмайера", подписанная Леонидом Кучмой в начале октября, по сравнению с изначальным текстом значительно "урезана". В тексте, согласованном украинской стороной, нет ни слова о СМИ, доступе партий на выборы, перемещенных лицах. С другой стороны, нет в нем и ключевого пункта, рефреном идущего в Минских соглашениях и первоначальном тексте "формулы Штайнмайера" – о том, что специальный закон о выборах будет готовиться и согласовываться с представителями ОРДЛО.

"Настоящий закон ("Об особенностях местного самоуправления…", – "Сегодня") вступает в силу в 20.00 по местному времени в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным Законом Украины, регулирующим местные внеочередные выборы в указанных районах", – говорится в тексте, одобренном Украиной и другими сторонами.

Что это – сознательная уступка со стороны России, либо же хитрая ловушка (впоследствии Москва может начать апеллировать к Минским соглашениям, в которых, в отличие от урезанной формулы Штайнмайера, требование согласовать закон о выборах остались) – покажет время.

Тем временем в Украине дают понять, что "пропажа" нормы не случайна. Более того, речь о подготовке какого-то специального закона не идет.

"Если к моменту старта кампании будет доработан Избирательный кодекс – выборы пройдут по Избирательному кодексу. Если нет – у нас есть закон о местных выборах, и выборы пройдут по этому закону. Я общался с руководством ОБСЕ, с международными экспертами, и вопрос о подготовке особого специального закона не стоял. Есть четкая позиция: есть законодательство Украины, никаких отдельных законов не нужно", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), замглавы комитета вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура.

Немного о политическом ландшафте

Без ответа остается пока вопрос, какие политические силы будет участвовать в местных выборах и в каком формате. Как уже отмечалось выше, изначально "формула Штайнмайера" требовала допуска граждан к выборам "без дискриминаций". При этом представители парламентской оппозиции высказывают серьезные сомнения, что в случае проведения выборов патриотические партии смогут вести на территории ОРДЛО полноценную агитацию. В то же время не стоит забывать, что и ведущие политические силы т.н. "ДНР" и "ЛНР" запрещены действующим на данный момент украинским законодательством.

Кстати, о силах. На сегодняшний день политический ландшафт самопровозглашенных республик не отличается многообразием и плюрализмом. Так, за пять лет оккупации в т.н. "ДНР" сформировалась, по сути, двухпартийная система. "Партией власти" является Общественное движение "Донецкая республика" (лидер – Денис Пушилин). "Донецкая республика" – политорганизация "с историей". Создана она была еще в декабре 2005 года как ответ на Оранжевую революцию. С 2007 года запрещена в Украине. На непризнанных выборах в т.н. "Народный Совет ДНР" в ноябре 2014 года получила 64,43% голосов. На также не признанных мировым сообществом выборах в ноябре 2016-го – 72,5% голосов. Идеологические предпочтения "Донецкой республики" за эти годы колебались в унисон "линии партии", то есть Кремля. Если в 2014 году организация декларировала стремление в Россию, всячески поддерживала сепаратистские настроения в регионах Украины, которые, как полагали лидеры, должны войти в "Новороссию", то сейчас среди ее партийных лозунгов первое место занимает "мирное строительство самостоятельного, экономически самодостаточного, социально ориентированного государства". Как отмечается на сайте организации, "движение представлено в каждом городе и районе Донецкой Народной Республики, а также на территории, временно подконтрольной Украине, – в городе Славянске".

Второй политсилой т.н. "ДНР" является еще более русофильское и антизападное движение "Свободный Донбасс" (лидер – Юрий Сивоконенко). В программе движения, в частности, – "стремление к построению субъектного государства, стремящегося к воссоединению в единое цивилизационное пространство с Россией". На выборах 2014 года движение набрало 27,75% голосов, на выборах 2018-го – 23,9%.

Аналогичная ситуация с политическим плюрализмом в т.н. "ЛНР". Тон там задает общественное движение "Мир Луганщине" (лидер – Леонид Пасечник). Движение выступает за "мирное строительство самостоятельной демократической Луганской Народной Республики" и "максимальное взаимодействие и укрепление связей с Россией". Кроме того, основной целью движения названо "сохранение луганского народа". "Мы не позволим киевскому режиму уничтожить или изгнать луганчан с их земли и отдать ее заокеанским спонсорам", – отмечается в программе движения. На выборах в 2014 году в т.н. "Народный Совет ЛНР" движение "Мир Луганщине" (тогда его возглавлял Плотницкий) набрало 69,42% голосов. На выборах 2018 года – 68,3%.

Вторая политсила "ЛНР" – Общественное движение "Луганский экономический союз" (22,23% в 2014-м и 16,55% в 2018 году). Созданное бизнесменами движение своей целью декларирует восстановление экономики т.н. "ЛНР". Путь же достижения этой цели, как сказано в программе, – "интеграция экономики ЛНР в экономическое пространство Российской Федерации и Таможенного Союза".

Собственно, с представителями этих политсил и/или идеологий, возможно, и предстоит сойтись на выборах в ОРДЛО украинским партиям. (При этом для участия в выборах нынешние "движения" т.н. "ЛНР" и "ДНР" будут либо зарегистрированы в виде партий по украинским законам, либо как-то трансформируются – все это вопрос политических договоренностей). Сложно представить, что у украинских политсил после пятилетнего отсутствия в информационном поле ОРДЛО есть хоть какие-то шансы на голоса жителей оккупированных территорий.

Впрочем, не стоит забывать о переселенцах, которые проживают на подконтрольной территории и вполне ориентируются в украинских политических раскладах. В случае, если им будет гарантирована возможность проголосовать, расклад будет не столь удручающим. По весьма неточным данным (в частности, без учеты миграции) т.н. "ЛНР" и "ДНР", на оккупированных территориях проживало около 3,7 млн жителей, включая детей. А по данным Минсоцполитики Украины, по состоянию на 7 октября в нашей стране было зарегистрировано 1 411 083 переселенцев (из которых около 200 тысяч детей). То есть примерно около трети потенциальных избирателей на местных выборах в ОРДЛО живут сегодня на контролируемой территории.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров упростить пересечение линии размежевания на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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