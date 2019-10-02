"Формула Штайнмайера": что на самом деле произошло и на что согласилась Украина

Есть как минимум четыре опасности для Украины в имплементации "Минска-2". Главная из них - конституционная реформа

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Украина подписалась под "формулой Штайнмайера". Именно такими заголовками во вторник вечером запестрели украинские медиа. Все ссылались на русские СМИ, которые со ссылками на свои источники разгоняли тезис, что Киев подписался под "формулой Штайнмайера", и это, в свою очередь, открывает дверь к встрече лидеров Нормандской четверки. Буквально через час на срочном брифинге в Офисе президента Владимир Зеленский заявил, что на самом деле Украина ничего не подписывала, а просто ответила на письмо представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартина Сайдика, что Украина согласовала "формулу Штайнмайера".

Ни письма Сайдика, ни ответного письма украинской стороны обнародовано не было. Но представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов поспешил заявить, что все участники вчерашнего заседания в Минске, включая Киев, согласились, что "формула Штайнмайера" будет имплементирована в украинское законодательство. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма и Владимир Зеленский этого не подтвердили. Из того, что точно известно: стороны договорились начать разведение сил в Петровском и Золотом 7 октября, а ВР разработает новый закон об особом статусе Донбасса.

Что такое "формула Штайнмайера"

Это механизм вступления в силу закона Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей:

"Закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые предназначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим проведение местных выборов в упомянутых районах...".

На временной основе закон будет действовать до публикации окончательных выводов миссии ОБСЕ о выборах, как таких, которые прошли в соответствии со стандартами ОБСЕ и Международными стандартами демократических выборов. На постоянной основе закон будет действовать, если ОБСЕ в своем финальном отчете признает, что выборы на Донбассе прошли в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством.

Имплементация данного закона прямо записана в пункте 4 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, известного, как "Минск-2". Более того, в пункте 11 данного документа говорится о проведении конституционной реформы в Украине, "предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельный районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов)".

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Стоит напомнить, что в августе 2015 года Верховная Рада даже приняла в первом чтении поправки в Основной закон по части децентрализации, в переходных положениях которых был "зашит" особый статус Донбасса. Тогда это обернулось трагедией – под стенами украинского парламента погибли четыре нацгвардейца. И новое политическое монобольшинство должно об этом помнить. Был принят и соответствующий закон об особом статусе, как и закон об амнистии, однако в действие их не вводили.

Но есть один важный нюанс. В Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей были записаны четкие дедлайны имплементации каждого пункта. В первых трех черным по белому написано, когда должно было начаться "незамедлительное и всеобъемлющеее прекращение огня", отвод всех тяжелых вооружений и обмен пленными. Их выполнение сорвала именно Россия. Поэтому на сегодняшний день нужно говорить о новых дедлайнах выполнениях пунктов Комплекса мер от 12 февраля 2015 года. Но никак не о политической части урегулирования и "формуле Штайнмайера", которые четко следуют после выполнения пунктов по обеспечению безопасности.

Что произошло во вторник

Все началось еще утром, когда бывший представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Роман Безсмертный обнародовал у себя в Facebook документ, в котором была изложена суть формулы "Штайнмайера". Текст точь в точь повторял документ, который пару недель назад публиковали российские СМИ. Ничего принципиально нового в нем не было. Однако на заседании ТКГ 18 сентября Украина ничего подписывать не стала.

Две недели российские СМИ и говорящие головы Кремля нагнетали ситуацию, мол, отказавшись подписать "формулу Штайнмайера", Украина сорвала подготовку к встрече лидеров Нормандской четверки. Но уже вчера опять-таки русские СМИ и спикеры выражали сдержанный оптимизм. И пока заседание ТКГ в Минске еще продолжалось, украинское информпространство захлестнуло новостями, что Киев согласился на пресловутую "формулу Штайнмайера", а в соцсетях массово разгоняли тезис о капитуляции Украины в войне с Россией.

Вчера в Минске ни Леонид Кучма, ни кто-либо другой из украинских представителей в ТКГ, свои подписи под какими-либо документами не ставили. На срочном брифинге в Офисе президента в 19:00 Владимир Зеленский начал с того, что удалось устранить последние преграды для проведения саммита Нормандской четверки и в ближайшее время будет озвучена дата.

"Я хочу также поговорить о самой большой страшилке последних недель – о "формуле Штайнмайера" – что значит эта формула. Это одно-два предложения. Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный также в обществе, как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии, когда там пройдут местные выборы, проведенные согласно Конституции Украины и законодательства Украины. А также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международными стандартами демократических выборов. Это значит, что никаких выборов под дулами пулеметов не будет и не может быть. И еще очень важный момент: закон об особом статусе действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и публичном обсуждении с общественностью. И в этом новом законе не будет перейдена ни одна красная линия. Именно поэтому не будет никогда и никакой капитуляции".

Есть ли здесь "зрада"

После вчерашнего заседания ТКГ в Минске и срочного брифинга Зеленского русские телеграмканалы заполонил тезис о том, что достигнутые договоренности по "формуле Штайнмайера" открывают путь к поэтапному снятию санкций с РФ. Но справедливости ради стоит заметить, что такой же механизм поощрения России за выполнение Минска, Париж и Берлин предлагали и ранее. Поэтому здесь все будет зависеть от умения нашей дипломатии донести международным партнерам Украины, что никакого политического урегулирования до выполнения Россией безопасностных пунктов Минска быть не может.

Но здесь возникает еще одна проблема с разведением сил. Во вторник ТКГ удалось договориться о разведении в Петровском и Золотом. Это следующие две пилотные точки после Станицы Луганской. Правда, сам Владимир Зеленский заявлял, что нужно попробовать развести силы сразу по всей линии разграничения, ведь если и далее двигаться по пилотным точкам, все это растянется на годы, если не на десятки лет. Однако тут возникает проблема с верификацией отвода. Если разводить силы сразу по всей линии разграничения, численность СММ ОБСЕ нужно увеличивать, что потянет за собой увеличение финансирования. Пойдут ли на это страны-члены ОБСЕ и Россия?

Следующая опасность – пункт 10 "Минска-2": "Вывод всех иностранных вооруженных формирований военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп". Именно за него, как и за пункт о передаче Украине контроля над границей, развернется главное противостояние. Если следовать букве "Минска-2", Россия должна будет выполнить эти пункты только после проведения на Донбассе местных выборов, как и возобновления финансирование ОРДЛО и снятия "блокаду". А одним из главных условий проведения выборов на Донбассе должна стать отмена незаконных указов Путина о паспортизации, как и сдача полученных местными жителями российских паспортов.

Еще один немаловажный вопрос - конституционная реформа, которая прописана в пункте 11 "Минска-2". Лично Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что никакого особого статуса Донбасса в Конституции не будет. Однако это прямое требование Комплекса мер.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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